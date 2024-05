Mercredi, Gino et Christelle ont visité une écurie afin de prendre part à un exercice de croissance personnelle avec des chevaux.

À un moment, la responsable a demandé aux deux participants de se choisir chacun un cheval qui les représentait.

Gino a sélectionné une bête qui avait subi des sévices par le passé. Lorsqu'il a appris cette information, il est devenu très émotif et s'est mis à le flatter en lui disant qu'il était désormais en sécurité, de ne plus s'inquiéter. On se rappellera que Gino a eu une enfance difficile et il pouvait certainement se projeter dans l'animal.

La scène était très émouvante.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont réagi en grand nombre. Il faut dire que c'était assez satisfaisant de voir les internautes commenter avec respect et douceur l'aventure Si on s'aimait encore, qui génère beaucoup de haine, notamment envers cette participante (qui ne le mérite pas du tout).

« Eh ben j'ai braillé la séquence de Gino. Jsuis une femme de chevaux, et je comprends totalement. Les chevaux ont bcp à ns apporter 🐴🐴🐴 »

« Omg Gino me touche tellement 🥲 j’ai pleuré ma vie… »

« Gino m’as émue aux larmes ce soir,quel moment de prise de conscience avec son cheval miroir 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 »

« Quelles émotions fortes pour finir le show ce soir. Gino, je crois que nous étions tous émues. Bravo de ton cheminement. »

« Très touchant , le moment avec le cheval et Gino 💗 »

« Tellement touchant la fin 💕 »

« Quel beau moment! Authenticité à son meilleur. »

« Ce pov homme a tellement de blessures atroces de son enfance 🙁 je lui souhaite que du bien. »

« Quel être blessé et touchant cet homme. J'espère qu'il va être mieux dans sa peau avec ce travail sur lui-même. Et Cristelle aussi. »

