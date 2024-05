La toile n'est jamais très clémente envers les participantes et participants de Si on s'aimait encore.

Dans cette deuxième saison, Keven, Guillaume et Madeleine sont ceux qui ont été le plus éclaboussés sur le web.

Le public est particulièrement âpre envers la dame de 73 ans. Dans un extrait de l'émission de lundi, on peut voir Madeleine et Michel s'adonner à une partie de pêche, et les commentaires sont agressifs envers la retraitée, qui n'apprécie pas particulièrement l'activité proposée par son mari.

« Câline! Tant qu’à chialer quand elle aime ou il aime pas une activité! Pourquoi ne pas le faire avec quelqu’un d’autre? Y’a des limites à se sacrifier!🤷‍♀️ »

« Proposez-zen une activité vous, Madame Éteignoir. Pas le kayak. Pas le tandem. Pas la pêche.... ce doit être trop lent. Comme dirait Émily Bégin "Coup donc, c'est ben rushant la retraite!" 😃 »

« Qu'elle se prenne un livre et qu'elle le laisse pêcher en paix tant qu'à chialer 🫣 »

« Elle est trop germaine 🤷‍♀️ »

« Quand ils passent durant l’émission c’est aussi une perte de temps. »

« Il faut toujours aller vite, elle aime jamais rien, il me semble après dix huit ans , il doit avoir des affaires qu'elle aime. »

« L'art de se plaindre constamment, ouff c'est lourd avec elle 🤔 »

Lorsque nous nous sommes entretenus avec Louise Sigouin, il y a quelques semaines, nous avons parlé avec elle de l'impact des réseaux sociaux sur certains participants. Elle nous disait ceci :

« La plupart d'entre eux sont très conscients qu'ils risquent de s'exposer. Mais leur souhait de rétablir, de renouer, d'avoir une vie amoureuse épanouissante est plus fort que ce que ça peut susciter comme bruit autour quand on fait partie d'un projet comme celui-là. »

Notons que nous sommes à mi-chemin dans l'aventure Si on s'aimait encore. Voyez la date de fin de cette deuxième saison ici.