Un malaise sur le plateau de Tout le monde en parle? Le public s'exprime

Dimanche soir, Guy A. Lepage recevait les joueurs du Canadien de Montréal qui s'apprêtent à participer aux Jeux Olympiques Nick Suzuki, Oliver Kapanen, Juraj Slafkovský et Alexandre Texier.

L'entrevue avait été enregistrée 1 heure et demie avant le début de l'émission, afin de permettre à la production d'ajouter les sous-titres sous les réponses des invités.

Sans surprise, sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont critiqué le manque de fluidité en français de trois des quatre hockeyeurs. Ils ont aussi soulevé un malaise persistant pendant cette entrevue, en particulier lorsque l'animateur a abordé le succès de l'émission Heated Rivalry. La série canadienne raconte l'histoire d'amour secrète entre deux joueurs de hockey d'équipe rivale.

« Est-ce que vous l'avez vu », a demandé Guy A. Lepage. Nick Suzuki a répondu qu'il en avait entendu parler, après un long silence.

« En tant qu'équipe, on est prêt à accueillir toute personne qui veut sortir du placard. On est un groupe très ouvert. On se soutient les uns les autres », a ensuite ajouté le capitaine des Canadiens de Montréal.

« My God, 4 chevreuils sur l’autoroute et encore plus dès qu’ils ont entendu Heated Rivalry. C’est sur qu’ils sont formés pour jouer au hockey et pas donner des entrevues. »

« Le silence quand Guy A à parler de Heated Rivalry… ca voulait tout dire! »

« C’était gênant! Ça renforce le préjugé qui plane au sein de ce sport. »

« Le malaise était malheureusement très palpable. »

« Ouf, c'était pénible. Les joueurs d'hockey ne sont pas les plus bavards. Et c'était tellement prévisible que ça parlerait de Heated rivalry. Le malaise était palpable. »

« Ça pas lever fort cette entrevue aucune énergie moments de mailsises avec le français et que dire de la réponse à la question sur l’impact de Heated Rivalery »

« Le MALAISE quand Guy a demandé si quelqu’un avait écouté « Heated Rivalry ». Il n’y a absolument rien de mal à répondre non quand ce n’est pas le cas. Pourtant, du bout des lèvres, une seule personne a osé dire qu’elle en avait entendu parler. Les trois autres ont préférés rester muet et pas répondre à la question. J’ai sincèrement l’impression que, même si certains des 4 joueurs présents avaient écouté la série, aucun n’aurait admis l’avoir fait publiquement. Et ça en dit long. »

« Personne ne voulait répondre »

« Avez-vous senti le malaise arriver? 🤣 »

« Vraiment, on voit qu’en 2026 qu’ils le disent ou pas s’est encore tabou, mais je crois que y’a une coupe de gars qui l’ont vu pareil mais ils le diront pas… »

« Non mais c’est quoi le rapport de parler de heated rivalry comment mettre des gars mal à l’aise level x1000 ça nous regarde pas ce que le monde font dans leur chambre à coucher 🤦‍♂️ »

