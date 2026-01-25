Cette personnalité a refusé l'invitation de Tout le monde en parle ce dimanche

Ce dimanche, Guy A. Lepage et son acolyte MC Gilles recevaient notamment sur le plateau de Tout le monde en parle le député caquiste Bernard Drainville, qui souhaite obtenir le poste de premier ministre, laissé vacant par François Legault il y a quelques jours.

Sur les réseaux sociaux, nous apprenons que la production de l'émission dominicale aurait aimé recevoir une autre personnalité du monde politique ce dimanche, mais que celle-ci a refusé l'invitation.

Il s'agit de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie Christine Fréchette, qui a annoncé ce dimanche en conférence de presse à Trois-Rivières se lancer officiellement dans la course à la chefferie.

Les raisons de son refus n'ont pas été évoquées, mais comme son annonce a été faite la journée même du tournage de l'émission, on peut s'imaginer que le court délai explique, en partie, l'absence de la femme politique dans le studio A de Radio-Canada. Mais comme Tout le monde en parle est une plateforme formidable pour rejoindre les citoyens, son refus étonne un peu.

