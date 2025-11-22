Un invité s'ajoute à la dernière minute à Tout le monde en parle ce dimanche

Alors que nous nous attendions d'ores et déjà à une édition plutôt chargée de Tout le monde en parle ce dimanche, avec une belle brochette d'invités, voilà que la production a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un nouveau convive, qui n'était pas initialement prévu au programme.

Il s'agit du député Vincent Marissal, qui a claqué cette semaine la porte du caucus de Québec solidaire. Dans la foulée, celui-ci a d'ailleurs affirmé qu'il siégerait comme un député indépendant dans la Chambre des communes. Guy A. Lepage aura ainsi la chance de le recevoir sur son plateau pour discuter de la suite de sa carrière politique, de même que de la portée de son geste, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias.

Le départ de Vincent a non seulement éclaboussé son parti, qui se trouve depuis dans des eaux plus turbulentes, mais aussi ouvert une brèche . Nul doute qu'il profitera de son passage à l'émission dominicale pour éclaircir la situation.

Il va sans dire que cette entrevue risque de faire jaser sur le web, à en juger les réactions qui fusent de toutes parts, depuis l'annonce de son départ de QS. Sur les réseaux sociaux, les internautes proposent d'ailleurs en grand nombre à l'équipe de l'émission d'inviter Mathieu Bock-Côté à titre de fou du roi, dont l'entretien a grandement fait réagir, la semaine dernière, sur ce même plateau.

Comme annoncé ce vendredi, Guy A. et son fou du roi attitré, dont l'identité n'a pas encore été annoncée, auront notamment le privilège de recevoir sur leur plateau le chef du Parti libéral du Québec Pablo Rodriguez et le groupe Salebarbes en entrevue et en prestation. On vous invite à découvrir la liste complète des invités dans cet article.

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.