Un horaire exigeant pour les jeunes candidats de Masterchef Junior

Après une première semaine enlevante de Masterchef Junior Québec, avez-vous, comme nous, succombé aux jeunes candidats qui sont aussi charmants que talentueux? Au terme de ces premiers épisodes, c'est le Cuisinier du bonheur, Thomas, qui a dû quitter la brigade, non sans un énorme pincement au coeur, comme il nous le racontait ici.

Nous en avons profité pour questionner le sympathique jeune homme sur l'horaire de télé auquel les participants ont dû faire face. Il nous confirme que c'était des journées particulièrement exigeantes.

« On déjeunait, on allait là-bas. On faisait la journée. Parfois, on avait des pauses, entre-temps. Après ça, on allait dîner avec les parents. Puis après ça, l'après-midi, on revenait faire le tournage avec des pauses parfois », nous explique-t-il.

Thomas nous confirme en outre que c'est le fait de rester debout, derrière les fourneaux, pendant de longues heures qui était le plus fatigant.

Par ailleurs, pour les candidats qui ne viennent pas de la région de Montréal, la production s'est chargée de l'hébergement, nous confirme la mère de Thomas, Patricia Robitaille.

« J'ai dû prendre congé peut-être une journée », nous dit-elle. « Parce que c'est le vendredi, samedi, dimanche, principalement les tournages. Donc, on va à l'hôtel le jeudi soir, et on revient le dimanche soir. Ça ne fait pas des semaines complètes d'affilée. C'est par segments, dans le fond. »

On peut donc saluer le courage de ces jeunes cuisiniers qui ont dû affronter des horaires assez éreintants, pour nous démontrer toute leur passion.

Dès ce lundi commence la deuxième semaine de Masterchef Junior Québec, qui réserve plusieurs surprises. Au terme de celle-ci, un autre participant devra quitter l'aventure.

Voici l'horaire de la semaine :

Lundi : Les candidats ont toute une surprise en soulevant la première boite mystère de la saison!

Ils y découvrent une montagne de pommes de terre! Ils devront utiliser ce légume modeste afin de concocter un plat gastronomique.

Mardi : Les candidats reçoivent la visite de marchands aux visages familiers lors d'un défi. C'est le retour de deux anciens candidats très appréciés dans la cuisine de MasterChef, Jade et Chris de la saison 2, et l'opportunité pour les participants de mettre les œufs en valeur.

Mercredi : Les candidats surprennent avec la créativité dont ils font preuve avec l'ingrédient imposé. Leurs plats à base d'œufs sont inventifs et bien exécutés. La tâche des juges n'est pas aisée.

Jeudi : Les candidats en danger doivent reproduire à la perfection un délicieux dessert classique. Ils auront à faire preuve d'une grande écoute afin de garder le rythme et réussir chacune des étapes délicates de la recette.

Encore une fois, comme on en discutait ici, les mouchoirs ne doivent pas être bien loin pour les éliminations qui sont plutôt émotives!