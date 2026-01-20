Accueil
Un épisode marquant de Dumas la semaine prochaine : Des performances époustouflantes!

Les textes autant que les comédiens sont exceptionnels!

Stéphanie Nolin
Tous les épisodes de Dumas valent leur pesant d'or. Depuis le début de cette série, l'auteur Luc Dionne a construit quelque chose de fascinant, dont on aurait bien du mal à se passer, et qui peut rivaliser avec n'importe quelle production américaine sans pâlir. Le prochain épisode ne fera pas exception à la règle, bien au contraire...

Sans vous révéler le contexte, ce qui brimerait sans aucun doute votre plaisir, Sophie Lacoste (Marie-Lyne Joncas) vivra des moments de doute. Pour cette raison, elle aura besoin de l'aide de ses collègues, mais aussi de parler avec son patron, Jean Dumas (Gildor Roy).

C'est alors que vous aurez droit à une scène marquante, où les comédiens se démarquent autant que les textes de l'auteur.

Finement écrite, cette scène qui réunira plusieurs employés d'Intelco vous fera vivre toutes les émotions, et marquera sans aucun doute un tournant émotif dans l'histoire.

Nous avons très hâte que vous puissiez voir cela! Nous tenons à féliciter spécialement Gildor et Marie-Lyne, qui brillent tout particulièrement!

C'est à ne pas manquer le lundi 26 janvier à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que dans le même épisode, un grand comédien se joindra à l'intrigue.

Rappelons également que les téléspectateurs ont une hypothèse concernant deux des personnages de la série. Plausible ou pas?

