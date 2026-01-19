Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Les téléspectateurs ont une nouvelle théorie concernant Dumas

Est-ce vraiment possible?

Image de l'article Les téléspectateurs ont une nouvelle théorie concernant «Dumas »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Depuis le début de la deuxième saison de Dumas, les téléspectateurs constatent que les rivalités entre Jean Dumas (Gildor Roy) et son ex-femme Stéphanie (Isabel Richer) s'effritent.

Ils ont d'abord décidé d'enterrer la hache de guerre pour le bien de leur fille Charlie (Lili Francke Robitaille), qui venait de tenter de mettre fin à sa vie, mais depuis quelques semaines les choses évoluent.

En effet, on a vu Jean Dumas boire un verre en tête à tête avec son ex-femme, le sourire aux lèvres, au grand dam de Delphine (Catherine-Anne Toupin) qui a tout compris. Stéphanie a même osé demander l'aide de Jean pour se sortir du pétrin avec sa compagnie, rien de moins que 5 millions de dollars.

Les téléspectateurs ont maintenant une nouvelle théorie, ou peut-être davantage un souhait : ils pensent que les deux ex-conjoints vont se remettre ensemble. Plausible ou pas?

Plusieurs indices pointent en effet dans cette direction, mais comme on le sait, l'auteur Luc Dionne va rarement dans la direction où on l'attend. Parions que celui-ci prépare quelque chose en lien avec ces rapprochements, mais peut-être pas ce à quoi on s'attend.

Chose certaine, la suite promet d'être franchement captivante, comme c'est toujours le cas avec Dumas!

Dès ce lundi, vous verrez un cas de fraude médicale qui tourne au cauchemar. On vous en parle ici.

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33