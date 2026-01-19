Les téléspectateurs ont une nouvelle théorie concernant Dumas

Depuis le début de la deuxième saison de Dumas, les téléspectateurs constatent que les rivalités entre Jean Dumas (Gildor Roy) et son ex-femme Stéphanie (Isabel Richer) s'effritent.

Ils ont d'abord décidé d'enterrer la hache de guerre pour le bien de leur fille Charlie (Lili Francke Robitaille), qui venait de tenter de mettre fin à sa vie, mais depuis quelques semaines les choses évoluent.

En effet, on a vu Jean Dumas boire un verre en tête à tête avec son ex-femme, le sourire aux lèvres, au grand dam de Delphine (Catherine-Anne Toupin) qui a tout compris. Stéphanie a même osé demander l'aide de Jean pour se sortir du pétrin avec sa compagnie, rien de moins que 5 millions de dollars.

Les téléspectateurs ont maintenant une nouvelle théorie, ou peut-être davantage un souhait : ils pensent que les deux ex-conjoints vont se remettre ensemble. Plausible ou pas?

Plusieurs indices pointent en effet dans cette direction, mais comme on le sait, l'auteur Luc Dionne va rarement dans la direction où on l'attend. Parions que celui-ci prépare quelque chose en lien avec ces rapprochements, mais peut-être pas ce à quoi on s'attend.

Chose certaine, la suite promet d'être franchement captivante, comme c'est toujours le cas avec Dumas!

Dès ce lundi, vous verrez un cas de fraude médicale qui tourne au cauchemar. On vous en parle ici.

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.