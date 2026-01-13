Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Une filature qui se complique la semaine prochaine dans Dumas

Sophie Lacoste sera soudainement très occupée.

Image de l'article Une filature qui se complique la semaine prochaine dans «Dumas »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

À compter de la semaine prochaine dans Dumas, l'agence Intelco aura un nouveau client et l'enquêtrice Sophie Lacoste (Marie-Lyne Joncas) héritera du dossier, bien malgré elle.

Un homme, interprété par Marc Thibaudeau (voir sa photo ici), se présentera dans leurs bureaux en demandant une filature sur l'un de ses employés, un homme en arrêt de travail, mais dont la condition soulève des doutes chez l'employeur.

À priori simple, voire ennuyant, le mandat de filature aura tôt fait de se compliquer quand Sophie surprendra la cible dans des activités pour le moins étranges. Nous ne vous en disons pas plus, pour ne pas gâcher votre plaisir de visionnement qui, avec Dumas, est particulièrement élevé!

L'employé sous surveillance est quant à lui joué par Steve Berthelotte (voir sa photo ici).

Sophie se mettra-t-elle en danger dans le contexte de ce travail?

Il faudra être à l'écoute des prochains épisodes, puisque cette histoire accrocheuse, signée Luc Dionne, s'étendra sur au moins deux épisodes.

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33