Une filature qui se complique la semaine prochaine dans Dumas

À compter de la semaine prochaine dans Dumas, l'agence Intelco aura un nouveau client et l'enquêtrice Sophie Lacoste (Marie-Lyne Joncas) héritera du dossier, bien malgré elle.

Un homme, interprété par Marc Thibaudeau (voir sa photo ici), se présentera dans leurs bureaux en demandant une filature sur l'un de ses employés, un homme en arrêt de travail, mais dont la condition soulève des doutes chez l'employeur.

À priori simple, voire ennuyant, le mandat de filature aura tôt fait de se compliquer quand Sophie surprendra la cible dans des activités pour le moins étranges. Nous ne vous en disons pas plus, pour ne pas gâcher votre plaisir de visionnement qui, avec Dumas, est particulièrement élevé!

L'employé sous surveillance est quant à lui joué par Steve Berthelotte (voir sa photo ici).

Sophie se mettra-t-elle en danger dans le contexte de ce travail?

Il faudra être à l'écoute des prochains épisodes, puisque cette histoire accrocheuse, signée Luc Dionne, s'étendra sur au moins deux épisodes.

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.