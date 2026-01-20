Ce grand comédien arrive dans Dumas la semaine prochaine

Après nous avoir fait un cadeau avec la présence de Muriel Dutil dans le rôle de la mère de Jean Dumas la semaine dernière, voilà que la série Dumas s'apprête à nous faire une autre fleur.

En effet, à compter de la semaine prochaine, un autre grand comédien viendra faire son tour dans l'intrigue concoctée par Luc Dionne, et pas n'importe lequel!

Pierre Curzi (voir sa photo) interprétera Jean-Christophe Maillard, un riche homme d'affaires qui se fera interpeler dans une affaire de généalogie.

Vous le verrez apparaître à la toute fin de l'épisode, ce qui signifie qu'il sera au générique pour au moins deux épisodes.

La trame narrative du prochain épisode va comme suit : Sophie est abordée par un inconnu en déjeunant au restaurant. Une femme de 35 ans, Laurie Bertrand aimerait retracer son père biologique. Elle raconte son histoire à Éric.

Dans le rôle de la femme qui cherche son père biologique, on retrouve la comédienne Eve Lemieux (voir sa photo). Coïncidence, celle-ci arrive également dans Indéfendable cette semaine, dans la peau d'une femme au coeur d'une tourmente familiale.

C'est à ne pas manquer dans Dumas les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.