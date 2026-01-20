Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Ce grand comédien arrive dans Dumas la semaine prochaine

Après Muriel Dutil, un autre gros nom au générique.

Image de l'article Ce grand comédien arrive dans «Dumas» la semaine prochaine
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Après nous avoir fait un cadeau avec la présence de Muriel Dutil dans le rôle de la mère de Jean Dumas la semaine dernière, voilà que la série Dumas s'apprête à nous faire une autre fleur.

En effet, à compter de la semaine prochaine, un autre grand comédien viendra faire son tour dans l'intrigue concoctée par Luc Dionne, et pas n'importe lequel!

Pierre Curzi (voir sa photo) interprétera Jean-Christophe Maillard, un riche homme d'affaires qui se fera interpeler dans une affaire de généalogie.

Vous le verrez apparaître à la toute fin de l'épisode, ce qui signifie qu'il sera au générique pour au moins deux épisodes.

La trame narrative du prochain épisode va comme suit : Sophie est abordée par un inconnu en déjeunant au restaurant. Une femme de 35 ans, Laurie Bertrand aimerait retracer son père biologique. Elle raconte son histoire à Éric.

Dans le rôle de la femme qui cherche son père biologique, on retrouve la comédienne Eve Lemieux (voir sa photo). Coïncidence, celle-ci arrive également dans Indéfendable cette semaine, dans la peau d'une femme au coeur d'une tourmente familiale.

C'est à ne pas manquer dans Dumas les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33