Un épisode de STAT particulièrement bouleversant la semaine prochaine

La comédienne est particulièrement touchante.

STAT
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

La semaine prochaine dans STAT, les téléspectatrices et téléspectateurs pourront enfin comprendre toute l'étendue de l'histoire impliquant cette patiente avec un handicap intellectuel, qui a demandé l'aide médicale à mourir.

Arrivée à l'hôpital Saint-Vincent après avoir été retrouvée inconsciente près d'une voie ferrée, Axelle Nadeau, jouée par Anne Tremblay, s'est révélée être une patiente particulièrement touchante, atteinte de la maladie de Crohn depuis longtemps. Qu'en est-il de ses parents, qui n'ont rien vu de ses symptômes pendant trop longtemps? On vous en dit plus sur l'interprète d'Axelle ici.

Dans le prochain épisode, les choses vont débouler rapidement, autant pour les absences du père, interprété avec brio par Gaston Lepage, que pour la demande à mourir d'Axelle. Encore une fois, l'autrice Marie-Andrée Labbé signe un texte surprenant, qui ne va pas là où on pensait, et qui vous fera sans doute verser quelques larmes.

En ce sens, il faut donner à César ce qui appartient à César, pour les trois merveilleux comédiens qui ont donné vie à cette histoire, et qui se sont montrés particulièrement sincères dans leur interprétation. Mardi prochain, attendez-vous à ce que Louise Laparé vous fasse pleurer un peu. Quelle magnifique comédienne!

Dans le même épisode, un nouveau cas fera son arrivée à Saint-Vincent, celui de deux boxeurs qui viennent de s'affronter dans le ring.

Plus encore, attendez-vous à une surprise majeure à la fin de l'épisode, en ce qui a trait à la fuite de données à Saint-Vincent. Nous ne nous attendions pas DU TOUT à cela!

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI tou.tv.

Cette semaine, une populaire animatrice lançait un message à l'autrice de STAT. Voyez de quoi il s'agit ici.

