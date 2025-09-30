Qu'en est-il de ce couple dans STAT? Voici nos hypothèses!

J'ai quelque chose à te demander. Peux-tu m'aider à mourir? Je veux avoir l'aide à mourir s'il te plaît.

Voilà les mots bouleversants qu'Axelle, une nouvelle patiente avec un handicap intellectuel, lançait à Éric Perron (Stéphane Rousseau) dans l'épisode de STAT présenté ce mardi 30 septembre. Des mots qui sont lourds de sens et qui nous confirment que cette nouvelle patiente, arrivée à l'hôpital Saint-Vincent après avoir été retrouvée inconsciente près d'une voie ferrée, ne vit pas une situation facile.

De quoi s'agit-il?

Une fois qu'elle a été admise à l'hôpital, les parents d'Axelle se sont précipités à son chevet, mentionnant avec soin au personnel le handicap de leur fille. En apparence attentionnés et aimants, les deux parents nous ont toutefois laissé un doute à l'esprit. Sont-ils vraiment ce qu'ils prétendent? Dans la peau de ces personnages, on retrouve les formidables comédiens Louise Laparé et Gaston Lepage, qui étaient de vrais adeptes de STAT avant d'y décrocher un rôle.

Dans la peau de la patiente Axelle Nadeau, on retrouve Anne Tremblay (voir sa photo ici), une artiste représentée par Les Muses, Centre des arts de la scène, une école unique au Canada qui offre une formation multidisciplinaire en arts de la scène à des artistes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou trouble du spectre de l'autisme avec ou sans limitations physiques ou sensorielles. N'est-elle pas touchante?

Les hypothèses se multiplient dans notre tête concernant ce cas, mais notre principale supposition serait que ces parents ne sont pas aussi gentils qu'ils le prétendent. Pourraient-ils utiliser des contentions pour empêcher leur fille de circuler pendant qu'eux quittent la maison? Les apparences pointent vers là, d'autant plus que le personnel de l'hôpital a observé des marques sur les poignets de la jeune femme.

Plus encore, les parents ne semblent pas tout à fait en accord avec la manière de traiter leur fille. Le père a mentionné vouloir la laisser plus libre, tandis que la mère ne semble pas vouloir aller en ce sens. Enfin, la pauvre Axelle souffrirait de la maladie de Crohn depuis des années, une maladie intestinale inflammatoire causant de graves douleurs abdominales. En la diagnostiquant, Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) s'est demandé comme cette condition n'avait pas été détectée plus tôt. Nous nous posons la même question.

Axelle est-elle victime de mauvais traitements par ses parents? Est-elle laissée à elle-même avec ses souffrances? Ou ses parents tentent-ils seulement de la protéger, mais de manière absolument maladroite?

Dès la semaine prochaine, vous verrez que la situation est parfois plus complexe qu’on se l’imagine…

Cela reste évidemment des hypothèses, mais ce sera à confirmer dans les prochains épisodes de STAT, les mardis à 20 h sur ICI TÉLÉ. Un épisode est déposé chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.