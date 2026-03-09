Un enquêteur de l'Antigang atteint par balle dans l'épisode de lundi soir

La bande-annonce de l'épisode de ce lundi 9 mars d'Antigang a été dévoilée sur les réseaux sociaux et on y apprend que Mathilde (Catherine Trudeau) sera blessée lors d'une arrestation qui tourne mal.

Aussi, on peut voir Marchand (Sébastien Ricard), en compagnie de Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne) et Paco (Samian), qui déclare : « On va le pogner celui qui a fait ça et on va te le livrer cul par-dessus tête ». Parle-t-il de la situation avec Mathilde ou d'une tout autre affaire? Nous l'apprendrons dans l'émission de ce lundi.

Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

Découvrez le synopsis officiel ici : Christian fait le bilan d’une récente opération avec l’équipe. Un incident sème l’anxiété au sein de l’escouade, mais aussi chez les ténors du crime organisé. Christian et Tommy continuent de se disputer à propos du clan Murphy. Denys Marchand suggère à Dan Murphy une stratégie pour sortir Cédric de prison plus tôt que prévu.

La quotidienne Antigang est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.

Rappelons que nous avons discuté avec Sébastien Ricard la semaine dernière et celui-ci nous confiait que son personnage allait s'absenter de la série pour quelques épisodes. Plus de détails ici.