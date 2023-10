Un déménagement à OD Andalousie?

Après trois semaines de quasi calme plat, les choses commencent à bouger dans OD Andalousie!

Après un triangle amoureux et les premiers frenchs, on nous promet de la « bisbille » et des « twist » pour dimanche prochain.

Dans la bande-annonce à la fin de l'épisode de ce jeudi, on pouvait voir le visage estomaqué des candidates qui apprenaient une nouvelle visiblement surprenante.

Puis, on recevait un communiqué de presse immédiatement après qui nous annonçait un « déménagement qui viendra chambouler le cours de l’aventure pour les candidats ». Qu'est-ce que cela signifie exactement? Il faudra attendre à dimanche pour plus de détails, mais considérez-nous intrigués!

De plus, les animateurs ont révélé que l'élimination de cette semaine pourrait être autant une fille qu'un garçon. Ce qu'on sait : la délibération sera mixte et certains candidats seront protégés, alors que d’autres seront en danger. Encore là, c'est seulement dimanche que tout nous sera révélé.

Le party de la semaine sera de thématique country. Antoine fera visiblement son choix entre Alexandra et Marilyne. On nous dit même que le nouveau couple échangera leur premier baiser, loin des regards des autres candidats. Aussi, un autre triangle amoureux se formera entre trois candidats.

Les images du voyage d'Anthony et Rebecca à Viennes seront également présentées. Y aura-t-il des rapprochements entre eux ou resteront-ils fidèles à leurs « top 1 »? Ça reste à suivre!

Chose certaine, nous aurons quelque chose à nous mettre sous la dent, nous, adeptes de « tea » et d'autres petites douceurs.

Rappelons que nous nous sommes entretenus avec Mathieu B. suite à son élimination et il nous a parlé de ce qui n'avait pas été montré dans la fameuse histoire du « Snapscore » qui lui a, en quelque sorte, coûté sa place dans l'aventure. Lisez le tout ici.

Précisons aussi qu'un candidat encore dans la course ne fait pas l'unanimité auprès des téléspectateurs. Les détails ici.