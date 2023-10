Il y a des choses que nous n'avons pas vues dans l'histoire du « Snapscore » à OD Andalousie : Mathieu B. s'explique

Mathieu B. a quitté Occupation Double Andalousie dimanche dernier.

La plus grosse erreur de parcours qu'il a commise dans son aventure a été de demander à la fille qui lui plaisait, Céline, quel était son « Snapscore » (une équation qui combine le nombre de Snaps envoyés et reçus et les stories publiées). Cette dernière n'a pas du tout apprécié la question et a cessé presque immédiatement sa relation avec l'entrepreneur.

Nous avons beaucoup entendu la version de Céline dans les émissions, mais peu le côté de Mathieu. Voici donc sa version :

« Dans la conversation avant, elle m'a dit qu'elle était vraiment beaucoup sur Tik Tok, qu'elle connaissait vraiment toutes les danses, toutes les chansons Tik Tok », nous dit-il. « Quelques minutes après, je lui ai sorti en joke : "C'est quoi ton Snapscore?" J'ai dit quelque chose comme : "En haut d'un million, c'est un ''red flag'' pour moi". Sur le moment, elle a ri, mais après ça, ç'a résonné chez les filles. Si c'était à refaire, je ne lui demanderais pas, c'est certain. »

Il ajoute en riant : « Je ne le redemanderai pas à mes prochaines dates non plus ».

« C'était vraiment une joke », renchérit-il. « Moi, je ne suis pas un gars qui est beaucoup sur les réseaux, Snapchat je ne suis pas beaucoup là-dessus, mais ça n'a vraiment pas passé. »

Mathieu s'étonne que nous n'avons pas vu ce fameux moment dans les émissions. On en parle beaucoup, mais il n'a pas été montré. A-t-il été seulement capté?

Il nous précise qu'il aurait aussi aimé qu'on voie ceci : « Au 5 à 7, quand elle me ''friendzone'', on l'a entendue beaucoup parler, mais nous n'avons pas entendu mes explications. J'aurais aimé ça qu'on le voit, parce que j'avais de bonnes explications, mais on ne m'a pas entendu parler là-dessus. »

Lors de son élimination, il indique avoir regretté de ne pas avoir parlé à Céline.

Mathieu s'est dit surpris de constater à quel point il y avait du « drama » à l'écran. « Avec les gars, on se disait : "L'émission va être plate, on dirait qu'on n'a aucun drama". Mais, quand je l'ai vu à la télé, j'ai réalisé que ça brasait pas mal plus que ce qui se passait en réalité ».

Rappelons que, dimanche dernier, ce candidat s'est attiré les foudres des réseaux sociaux. Plus de détails ici.