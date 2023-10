Ce candidat d'OD Andalousie s'attire les foudres des internautes

Dimanche, à OD Andalousie , il a beaucoup été question du fameux triangle amoureux entre Alexandra, Marilyne et Antoine.

Il n'est pas le seul à être victime des foudres des réseaux sociaux.

Le couple Simon et Mia ne fait pas l'unanimité non plus.

Le fait que Mia parle contre Alexandra n'a pas beaucoup été apprécié des fans d'OD et n'a pas aidé sa cause.