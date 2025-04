Un début de deuxième saison accrocheur pour Mont-rouge

Alors que la plupart de nos émissions se terminent pour la belle saison, Radio-Canada a eu la judicieuse idée de lancer, en mai, la suite très attendue de Mont-Rouge, série dont la première saison a connu un succès inattendu auprès des téléspectatrices et téléspectateurs. Sans doute un peu sous-estimée par son diffuseur, cette proposition avait réussi à capter l'intérêt grâce à son intrigue policière bien ficelée, son scénario intelligent et des performances convaincantes d'une distribution majoritairement néo-brunswickoise.

Porté par cet heureux résultat, le talentueux auteur Pierre-Marc Drouin (In Memoriam, Les armes) s'associe cette fois avec l'autrice Sylvie Bouchard pour signer une deuxième mouture accrocheuse, dans laquelle une nouvelle enquête se met en branle, suite au décès suspect d'un membre des forces de l'ordre à Mont-Rouge; un décès qui a toutes les apparences d'un suicide, mais qui n'en est pas un. C'est ainsi que l'on renoue avec Manon Daigle, maintenant devenue sergente-détective, et son complice Luc Sirois, qui devront quitter Moncton pour Mont-Rouge et faire équipe pour percer ce mystère opaque, au sein duquel tout le monde semble avoir sa part de secrets.

D'un côté, la victime avait un passé marqué par un drame professionnel et une dépression encouragée par des dépendances. De plus, ce policier avait eu des altercations publiques avec certains membres de la communauté avant son décès, dont une discorde avec son père, un homme politique bien connu dans la région. De l'autre côté, son ex-amoureuse, une junkie notoire qu'il a revue la veille de sa mort, pourrait aussi faire partie de l'équation. Dans tout ce brouhaha, il y a aussi des motards impliqués. Qu'en est-il réellement? En voulant faire le ménage dans la liste des suspects, Manon brusquera certains amis qu'elle devra interroger comme s'ils pouvaient être coupables du meurtre de leur collègue de travail.

Dans ce contexte, on retrouve la comédienne Karène Chiasson, encore plus solide, à l'instar de son personnage qui a de nouvelles responsabilités. Le duo qu'elle forme avec le comédien québécois Normand Daneau est plutôt irrésistible, alors que les deux alliés se défient autant qu'ils s'aident. À leurs côtés, on retrouve certains comédiens de la première saison, dont Luc Leblanc et Christian Essiambre, auxquels s'ajoutent Nicolas Canuel, Bobby Beshro et plusieurs autres. Il faut bien avouer que l'un des éléments qui nous plaisent le plus dans Mont-Rouge, c'est la fraîcheur de la distribution québécoise et néo-brunswickoise, qui comporte plusieurs visages qu'on voit moins souvent dans notre petit écran. Ça fait un bien fou!

Aux textes, Pierre-Marc Drouin et Karine Bouchard ont mitonné une intrigue prenante, magnifiquement illustrée par le réalisateur Jim Donovan, dans laquelle nous jouons aux enquêteurs, avec le duo en tête en d'affiche, pour trouver le ou les coupables. Soyons honnêtes, que ce soit au cinéma, à la télévision ou en littérature, nous n'en aurons jamais assez de ces intrigues policières galvanisantes, qui nous entraînent au coeur d'énigmes touffues! Après avoir visionné les deux premiers épisodes, nous pouvons déjà dire que celle-ci, qui nous rappelle l'excellente série Broadchurch, nous apparaît particulièrement efficace. En outre, Mont-Rouge nous apparaît être une franchise sérieuse sur laquelle ICI Télé pourrait tabler pour plusieurs saisons encore, au grand bonheur des téléspectateurs qui semblent être tombés dans la marmite bouillonnante du suspense.

La deuxième saison de Mont-rouge, qui compte 6 épisodes de 43 minutes, sera déposée sur l'Extra d'ICI Tou.tv le jeudi 1er mai. C'est à voir! Une diffusion ultérieure, sur les ondes de Radio-Canada, est à prévoir, bien que rien n'ait encore été confirmé en ce sens.