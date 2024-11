Un chef de parti et deux acteurs chouchous à Tout le monde en parle ce dimanche

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevra une pléiade d'invités diversifiés, à commencer par le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon.

Aussi, le comédien et animateur Guy Jodoin sera présent sur le plateau. Il parlera assurément de la nouvelle série La dernière communion, disponible sur l'application de Télé-Québec dès le 6 décembre. Dans celle-ci, l'acteur interprètera un religieux qui, avec ses deux amis, décide de se détacher de l’Église et de réorienter sa vie. Voyez son look dans la série au bas de l'article.

Les acteurs du nouveau film Mlle Bottine, Antoine Bertrand et Marguerite Laurence, seront également de la partie.

L'auteur et vidangeur Simon Paré-Poupart viendra aussi discuter avec Guy A. Lepage de son essai Ordures! Journal d'un vidangeur.

Le rappeur et intervenant jeunesse Rymz figure aussi parmi les invités de cette édition du 24 novembre. Il viendra faire la promotion de son nouvel album Vivre à mourir.

Finalement, la journaliste Bénédicte Lebel et Sabrina Bélair-Dubois, survivante d'une tentative de féminicide, seront présentes pour parler de la série balado La nuit où j'ai failli mourir.

À noter qu'il ne reste plus que deux émissions de Tout le monde en parle avant la pause des fêtes.