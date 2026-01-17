Un chanteur connu à l'international parmi les prochains invités de Jean-Philippe Dion à Sucré Givré

Après deux semaines en ondes, on peut dire que le magazine hivernal de Jean-Philipe Dion a très bien réussi à tirer son épingle du jeu. En effet, l'animateur et producteur du rendez-vous quotidien célébrait une excellente nouvelle cette semaine sur les réseaux sociaux, à savoir que Sucré Givré atteignait plus de 600 000 téléspectateurs par épisode. D'excellentes cotes d'écoute, dans le contexte actuel!

Il écrit :

« Une 2e semaine de Sucré Givré vient de se terminer… Je ne m’attendais pas à une aussi belle réaction! Vous êtes là… près de 600 000 personnes chaque soir! C’est formidable! Merci aussi à nos Givrés qui font un boulot de fou! C’est la preuve que notre culture est toujours bien vivante et que vous l’aimez! À lundi! »

Et dès ce lundi, les Québécois auront le plaisir de retrouver dans leur télé le sympathique et chanteur mondialement connu Mika. Celui-ci s'entretiendra avec Jean-Philippe sur ses plus récents projets, dont son nouvel album, dans un endroit qu'on dit inusité. La rencontre a eu lieu à Paris. Également dans l'épisode de ce lundi, Sabrina Cournoyer transportera Catherine Brunet jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, tandis qu'Étienne mangera un ramen en tête-à-tête avec Pierre Hébert.

Le mardi 20, ce sera au tour de Charles Lafortune de discuter avec Jean-Philippe, dans une de ses rares journées de congé. Lambert invitera Manon Massé à glisser avec lui, afin d’aborder son dernier droit en politique. Puis, l'actrice Sophie Cadieux nous donne son ADN littéraire dans La librairie en folie.

Puis, mercredi, le chef du Parti Québécois Paul St-Pierre-Plamondon montre ses talents de gardien de but à Jean-Philippe. Les comédiennes Christine Beaulieu et Cynthia Wu-Maheux se rencontrent autour du Caquelon à questions et Sara Dufour s’offre une sortie en plein air avec Mathieu Dufour.

En somme, une autre belle semaine s'annonce du côté de Sucré Givré!

On ne manque pas l'émission, diffusée du lundi au mercredi à 19 h 30, sur les ondes de TVA.