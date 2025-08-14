Accueil
Un candidat quitte OD Chypre avant le début de l'aventure

Jeudi, Noovo indiquait sur ses réseaux sociaux que le candidat Wilsondy, le demi-frère d'un gagnant d'une précédente édition d'OD, avait « décidé de se retirer de l'aventure ». Depuis, les stories annonçant son départ ont été retirées, et sa photo officielle a disparu du centre de presse de Noovo et de son profil sur Instagram.

Nous avons contacté la production, mais n'avons pas obtenu de réponses pour le moment. Nous risquons d'ailleurs de ne pas en savoir davantage sur le désistement de Wilsondy...

Il a déjà été remplacé par un certain Mathis, 24 ans, paysagiste de Rosemère.

Son profil se lit comme suit : Mathis, c’est le genre de gars qui n’a pas peur de donner un show. La gêne, il ne connaît pas ça. Il n’a pas la langue dans sa poche. Ce qui le démarque des autres, c’est sa confiance en soi. Son arme secrète pour séduire ? L’humour ! En amour, il aime beaucoup et vite, mais s’il ne t’aime pas, bonne chance, ce sera difficile de le faire changer d’avis. Il cherche une fille qui veut du sérieux, quelqu’un qui veut l’accompagner dans son rêve de se bâtir une mini ferme avec des animaux. Il est prêt à s’embarquer à 100% dans l’aventure.

Voyez sa photo ci-dessous.

Découvrez ici quel est le prix que remporteront les gagnants cette année.

Occupation double Chypre
Occupation double Chypre
