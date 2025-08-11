Accueil
Un prix d'un valeur d'un demi-million pour les gagnants d'OD Chypre

Un prix impressionnant!

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Les candidats d'OD Chypre ont été dévoilés lundi. Découvrez-les ici.

Cette année, les gagnants d'Occupation Double se mériteront un prix d'un demi-million de dollars qui comprend :

  • Un chalet situé au Domaine Pine Hill d’une valeur de 450 000 $ offert par le Groupe Investiir
  • Des meubles et accessoires offerts par Must d’une valeur de 25 000 $
  • Deux abonnements Premium à vie chez ProGym d'une valeur de 26 000$
  • La gagnante remportera une garde-robe pour femme d'une valeur de 10 000$ chez Girl Crush
  • Le gagnant remportera une garde-robe pour homme d’une valeur de 10 000$ chez RW&CO
  • Un forfait Bell incluant Internet Fibe, Télé Fibe et Maison intelligente gratuit pendant 2 ans

À noter que la 19e saison d'OD débutera le 7 septembre à 18 h 30. La grande première revampée sera suivie d'OD Extra, qui plongera les téléspectateurs au cœur de l'arrière scène de la téléréalité. Le vendredi suivant, Kim Rusk animera Les Vendredis OD avec cinq EXperts - Maripier Morin, Laurie Doucet, Rym Nebbak, Robin Messier et Sansdrick Lavoie - pour décortiquer les moments forts de la semaine.

