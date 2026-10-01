Un bel hommage pour cette grande comédienne sur le plateau des Enfants de la télé

Cette semaine à l'émission Les enfants de la télé, nous avons eu droit à de magnifiques retrouvailles, celles des comédien.ne.s de la série Catherine des auteurs Stéphan Dubé et Jean-François Léger. Les comédiennes Marie-Hélène Thibault, Sylvie Moreau et Brigitte Poupart étaient réunies pour un premier tour de table, puis se sont greffés au fur et à mesure François Papineau, Sophie Prégent et Martin Dion.

Ce dernier, qu'on n'avait pas vu depuis des lunes à la télévision, a d'ailleurs révélé qu'il est maintenant manoeuvre dans le domaine de la construction. « En 2010, rendu au mois d'avril, j'avais pas gagné 20 piastres. » Quand on lui a proposé ce travail, l'acteur a eu une drôle de réaction. « J'ai dit: "J'ai jamais travaillé physiquement, j'ai même barré du dos en saluant au théâtre! » Ce qui a bien fait rire la tablée, bien évidemment.

Un des moments forts de la soirée a sans contredit été lorsque l'animateur André Robitaille a souligné la chance que tout ce beau monde avait eue de partager l'écran avec une icône du Québec.

Vous avez eu un privilège, je pense, c'est de côtoyer et de jouer avec Dominique Michel. C'est vraiment un privilège d'avoir ce monument national avec soi.

N'étant toutefois pas présente sur le plateau, celle que tous surnomment Dodo a écrit un petit mot qui est allé droit au coeur de ses ancien.ne.s coéquipier.ère.s.

« Je me suis vraiment amusée toutes ces années. C'est comme une récréation sans fin avec des gens intelligents, créatifs et heureux. Merci belle équipe de rêve d'avoir partagé ces moments avec moi. Et comme répètent souvent les enfants, je vous aime comme le ciel. »

Touchée par cette preuve d'affection, Marie-Hélène a même essuyé une larme, se confiant ensuite sur son expérience à ses côtés.

Quelle femme incroyable! C'est comme si on s'en rend pas compte [du privilège] au moment où on le fait, mais on s'en rend compte après.

« C'est vraiment quelqu'un de game. Elle en a vu pis elle en a fait des affaires. C'était le fun parce qu'elle nous transmettait vraiment une confiance aussi, en nous-mêmes, mais face au projet aussi », a ajouté celle qui a interprété le rôle de Catherine pendant quatre ans. « C'était à la fois une mine d'anecdotes, mais sans être tout le temps en train de les raconter », a confié ensuite sa coloc dans la série.

Tous s'entendaient sur l'apport de Dominique Michel au monde de la télévision, mais aussi sur ce qu'elle a représenté et représente toujours pour les femmes au Québec. « On parle depuis tantôt des femmes qui ont du rebond, des bonnes répliques et qui changent un peu les affaires », soulignait André Robitaille.

Nous avons eu droit à d'autres touchantes confidences, notamment de la part de Brigitte concernant sa fille Fabiola, qu'elle a adoptée et qui a maintenant vingt-neuf ans. On s'est aussi remémoré la participation de Nathalie Moreau, la jumelle de Sylvie, lors d'une émission, un passage qui nous a noué la gorge.

Ce spécial « Catherine » des Enfants de la télé est disponible dans son intégralité en rattrapage sur Tou.tv. La saison se poursuit, les mercredis à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.