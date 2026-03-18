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Un ancien de Star Académie arrive bientôt dans Dumas

Il est devenu comédien et doubleur.

Dumas
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Lundi prochain, un nouveau personnage fera son arrivée dans Dumas, incarnant un enquêteur des affaires internes de la police, avec qui Jean Dumas (Gildor Roy) aura à discuter.

Dans ce prochain épisode, vous verrez l'enquêtrice Geneviève Allard (Madeleine Péloquin) commencer à poser des questions sur une affaire de la police, après avoir eu des informations privilégiées de son amoureux, Éric Bonin (Vincent Leclerc). Cela concerne l'arme de service de l'enquêteur Benoît Dicaire (Francis-William Rhéaume), qui avait été volée pendant qu'il était aux danseuses, et qui a été retrouvée au terme d'un tour de passe-passe pas très légitime.

On se souviendra que l'enquêteur Sylvain Diotte (Sylvain Marcel) a quelque chose à se reprocher dans ce dossier, car il n'a pas rapporté la disparition du fusil à ses supérieurs quand c'était le temps.

C'est ainsi que Jean Dumas devra s'entretenir avec un enquêteur des affaires internes de la police, Maxime Garand, un nouveau personnage interprété par Martin Rouette (voir ses photos ici).

On se souviendra de lui comme l'un des finalistes de la première édition de Star Académie.

Depuis son passage dans ce populaire télé-crochet, Martin Rouette a migré vers le jeu et le doublage. On a notamment pu le voir dans des rôles épisodiques dans District 31, 5e rang et Hôtel notamment.

Est-ce que son arrivée signifie de gros problèmes pour certains membres des forces de l'ordre, dont Sylvain Diotte? Ce sera à découvrir.

Plus encore, la vraie question : Est-ce qu'Éric Bonin a mis sa conjointe sur cette piste pour ne plus que son passé soit le centre d'intérêt? Nous le pensons vraiment.

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

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