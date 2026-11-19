TVA lance la journée avec deux excellentes nouvelles, soit le renouvellement de deux émissions phares de la chaîne.

Ainsi, l'on apprend que la quotidienne Indéfendable, écrite par Izabel Chevrier et Annie Langlois, a été renouvelée pour une cinquième saison, qui verra le jour à l'automne 2027.

On y retrouvera donc les avocats du Cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin pour de nouvelles aventures et de nouvelles causes judiciaires.

TVA en profite pour confirmer que la quotidienne rejoint 2,6 millions de téléspectateurs chaque semaine, selon des données recensées par Numeris*.

Dans le même ordre, alors que la troisième saison bat toujours son plein à raison de deux épisodes par semaine sur illico+, l'émission Hot Ones Québec, animée par Marc-André Grondin, a été renouvelée pour une quatrième saison.

Dans la saison 3, plusieurs artistes ont accepté de relever le défi des ailes piquantes et des questions brûlantes, notamment Éric Bruneau et Les trois Accords dont les épisodes sont d'ores et déjà en ligne sur illico+. La troisième saison sera dévoilée ultérieurement sur les ondes de TVA.

Nous espérons que les bonnes nouvelles vont continuer à abonder du côté de TVA.

*Source : Numeris, PQ fr, 7 sept. - 8 nov. vs 5 janvier - 8 mars, L-D, 2h-2h, T2+ et A25-54.