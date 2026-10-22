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TVA renouvelle cette excellente série de science-fiction

Un excellente nouvelle!

Société distincte
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, illico+ a annoncé que l'excellente série de science-fiction Société distincte aura une deuxième saison.

Antoine Pilon sera de retour dans le rôle de l'ufologue Marc. Maintenant que l'existence des extraterrestres est confirmée, il tentera par tous les moyens de comprendre leurs façons de procéder, tout en se joignant à la Résistance.

La minisérie sera coproduite cette fois par Blachfilms et Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu. Benoit Lach rédigera à nouveau le scénario de cette seconde mouture, en plus de la réaliser.

Le casting de cette nouvelle saison est en cours. Rappelons qu'Hélène Florent, Juliette Gosselin, Dominique Laniel, Robert Naylor et Luc Picard figuraient au générique de la première saison.

La suite de Société distincte est attendue en 2027 sur illico+.

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