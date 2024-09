Traitors Canada : Six looks spectaculaires pour Karine Vanasse pour la première de la saison

La première émission de la deuxième saison de la téléréalité Traitors Canada a été diffusée cette semaine.

Karine Vanasse est de retour sous les traits de l'hôte tordue du manoir.

Encore une fois cette année, la maîtresse de maison porte des tenues extravagantes et fabuleuses.

Si la saison dernière, Karine s'était questionnée à savoir si elle avait été trop loin dans certaines propositions, cette fois-ci, elle ose sans retenue, tant au niveau de la coiffure, du maquillage que du stylisme.

« Je remercie vraiment Bell, Noovo et CTV de nous laisser aller loin avec ça et de nous permettre d'explorer pour que ce personnage-là gagne encore plus », nous disait-elle lors du lancement de la programmation de Noovo.

« Le premier look de saison, c'est une robe blanche [première image de la galerie]. J'avais les cheveux courts cette année aussi, ça nous amenait ailleurs. Patrick Vinbord s'occupe du stylisme.

Je trouve qu'on sent que l'hôte du manoir prend sa place encore plus, parce qu'elle sait que son jeu fonctionne et que le monde veut venir chez elle. Elle s'amuse encore plus avec ça. »

Notons qu'une Québécoise qui a participé à Big brother Célébrités fait partie de la distribution de Traitors Canada. Tous les détails ici.