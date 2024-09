Jeudi matin, CTV a dévoilé l'identité des invités de Karine Vanasse dans la version canadienne anglaise des Traitres.

Comme c'était le cas dans la première saison, la moitié d'entre eux sont des participants de téléréalités. On y retrouve même une Québécoise, l'humoriste et auteure québécoise Tranna Wintour. Les téléspectateurs l'ont découverte dans Big Brother Célébrités en 2022.

Nous avons déjà hâte de la retrouver à la télé. Découvrez ici quand l'émission sera diffusée à CTV et sur Crave.

Parmi les autres vedettes de la télévision qui seront de la deuxième saison de Traitors Canada, on note Cedric et Gail de Amazing Race Canada, Kevin de Bachelorette Canada, Kirkland de Farming for Love, Melinda de Canada's Drag Race et Neda de Big Brother Canada.

Au rang des quidams canadiens, on retrouve, entre autres, un lobbyiste, un joueur de football professionnel retraité, un enthousiaste du paranormal, un animateur d'un balado de true crime et une policière. Ça promet!

Voyez le visage des participantes et participants ci-dessous.

Rappelons que Karine Vanasse nous a récemment parlé de la prochaine saison de la version québécoise, qui s'annonce exceptionnelle. Voyez ici ce qu'elle nous a confié.