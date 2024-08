Forte d'une première saison captivante, Noovo annonce le retour de sa téléréalité Les traîtres pour une deuxième saison, dont le tournage a déjà eu lieu au Manoir Rouville-Campbell. Ainsi, nous aurons droit, à nouveau, à notre dose de mystère, de complots, de crises et de défis, en compagnie de la délicieuse maîtresse du manoir, incarnée par la grandiose Karine Vanasse. Nous avons eu le plaisir d'en discuter avec la principale intéressée, qui se montre plus qu'enthousiaste face à cette deuxième mouture.

Alors que le concept est maintenant connu au Québec, l'animatrice explique que la nouvelle distribution est entrée dans le jeu avec une énergie décuplée : « L'énergie avec laquelle ils sont arrivés, de jeu, c'était fou, fou, fou. » Rappelons en ce sens qu'il n'y a pas d'auditions pour jouer aux Traîtres, c'est la production qui recrute les participants. « Plusieurs personnes ont tenté de s'immiscer dans le jeu, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne », rappelait l'animatrice lors de la conférence de presse du lancement de la programmation 2024-2025 de Noovo.

Parmi les candidats de cette année, nous retrouverons un ergologue, qui étudie de manière professionnelle les mouvements, le comportement et le non-verbal. Voilà qui promet! Aussi au sein du panel, un hypnologue et un détective privé. On se souviendra que le détective de la saison dernière, Michel, n'avait pas réussi à durer dans le jeu, malgré des techniques d'interrogation et de confrontation assez spectaculaires. Celui de cette année saura-t-il faire mieux? « Pour vrai, la saison 2 en français, ils sont débiles », nous lance l'animatrice, extatique, à propos des candidats. Y aura-t-il une nouvelle expression qui pourrait surpasser le désormais classique « Je m'en bats les steaks » de Meriem? Il faudra être au rendez-vous pour le découvrir.

Il y a des personnalités et des personnages aussi forts cette année.

Concernant les défis dans lesquels les candidats seront plongés, l'animatrice nous dit : « Cette année, il y a des missions originales pour le Québec, puis le Canada aussi. Ça fait que c'était vraiment le fun de voir la créativité de toute l'équipe de production qui pouvait vraiment se dépasser puis créer autre chose. » Le mystère a toutefois été préservé autour des intrigues dans lesquels se retrouveront les joueurs.

Karine Vanasse s'enthousiasme de l'ambiance dans laquelle a été plongé son personnage pendant cette saison : « Je trouve que l'ambiance de l'émission est encore plus forte cette année. On dirait que le manoir prend vie encore plus, avec les éternels trahis, avec le montage, avec les looks, LES LOOKS! » On se souviendra en effet de la garde-robe épatante de la maîtresse du manoir qui nous avait éblouis tout au long de la première saison. Cette fois, Karine Vanasse a travaillé avec le styliste Patrick Vimbor, pour continuer de nous en mettre plein la vue.

On y va avec encore plus de confiance et de plaisir à faire vivre ça.

« Je remercie vraiment aussi même Bell, Noovo et CTV de nous laisser aller avec ça et de nous laisser explorer pour que ce personnage-là brille encore plus », indique-t-elle, avant d'ajouter « c'est rare qu'il y ait des personnages de fiction qui permettent d'explorer à ce point-là. »

« Moi, ce que j'ai aimé voir, c'est de voir à quel point les spectateurs ont pris plaisir à analyser, à observer les comportements, à réagir, à faire de ce show-là le leur », indique la comédienne et animatrice, qui nous confirme que nous ne serons absolument pas déçus de la nouvelle saison. Parions que nous serons nombreux au rendez-vous.

La deuxième saison des Traîtres sera présentée à l'hiver 2025 sur les ondes de Noovo.