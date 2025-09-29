Accueil
Tout le monde en parle : Une invitée lance une flèche à Guy A. Lepage

Elle a de la répartie, la nouvelle directrice!

Tout le monde en parle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce dimanche, à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son acolyte MC Gilles recevaient, entre autres, la nouvelle directrice de la santé publique du Québec, Dre Caroline Quach.

Ils ont notamment discuté de la montée de la COVID cet automne et des personnes les plus à risque de contracter la maladie, soit les individus âgés de 75 ans et plus. À l'annonce de cette donnée, l'animateur a poussé un soupir de soulagement.

La Dre Quach a alors lancé, à la surprise générale : « Mais, je pense que vous êtes sur le bord non? ».

Le public en studio a éclaté de rire puis MC Gilles a lancé un « wow » bien senti en applaudissant l'épidémiologiste.

« Il est totalement sur le bord, il est presque là », a alors enchéri Gregory Charles, aussi présent sur le plateau dimanche.

« Mais, on m'a toujours dit que j'avais l'air dix ans plus jeune, donc... », a répliqué Guy A.

Il faut savoir que la Dre Caroline Quach et Guy A. Lepage se connaissent très bien puisqu'elle était médecin à Ste-Justine - avant ce nouveau poste au gouvernement - et lui est, encore à ce jour, ambassadeur de l'hôpital pour enfants.

Précisons que Mme Quach a fait très forte impression auprès du public de Tout le monde en parle.

  • « Très intéressante et elle sera excellente dans son nouveau poste j'en suis certain. »
  • « Enfin ! La bonne personne sur la bonne chaise ! Bravo ! 👏 »
  • « Une femme intelligente et intéressante bonne chance dans votre nouvel emploi. »
  • « Elle a réponse à tout oui ! 🤟 »
  • « Elle verbalise tellement bien. »

Ce n'était pas le seul moment drôle dans cette émission - pourtant aussi très sérieuse - de Tout le monde en parle. Voyez la question de Guy A. Lepage qui a déstabilisé un invité ici.

