Tout le monde en parle reprend ce dimanche : Découvrez les invités

Après une pause olympique de quelques semaines, voilà que Tout le monde en parle fait son retour à l'antenne de Radio-Canada ce dimanche, pour une nouvelle édition qui s'annonce aussi chargée qu'intéressante.

Ainsi, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 1er mars :

Les médaillés olympiques Valérie Maltais et Mikaël Kingsbury;

La montée de l'intolérance et des discours haineux dans nos écoles avec les chercheurs Francis Dupuis-Déri et Sony Carpentier;

La candidate à la chefferie de la CAQ Christine Fréchette;

L'humoriste Jean-Michel Anctil, qui remonte sur scène pour ses 60 ans;

Les révélations explosives du dossier Epstein, avec le correspondant à Washington de Radio-Canada Louis Blouin et la chroniqueuse au Devoir Emilie Nicolas;

Le rappeur K. Maro, à l'aube de la tournée de son dernier album Place de Loréane.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Rappelons que lors du dernier épisode, un invité spécial avait déclenché les réactions des téléspectateurs et faisant des précisions sur son cheminement artistique.