Stéphane Archambault réagit aux critiques suite à son entrevue à Tout le monde en parle

Dimanche dernier, Guy A. Lepage et son coanimateur invité Martin Matte recevaient une pléiade de personnalités ayant pour point commun l'année 2006. Que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, les convives de la soirée avaient beaucoup à raconter concernant cette période charnière de leur vie, dans une édition toute spéciale de Tout le monde en parle.

2006 était d'ailleurs l'année où le groupe Mes Aïeux dévoilait la chanson « Dégénérations », qui est rapidement devenue un immense succès auprès des Québécois. Or, Stéphane Archambault, le chanteur du défunt groupe, a affirmé sur le plateau du talk-show qu'il ne désirait plus interpréter cette chanson sur scène, du moins quand il s'agit d'un spectacle de son propre cru.

Une déclaration qui a grandement fait jaser les internautes cette semaine, de même que le journaliste de La Presse Hugo Dumas, qui n'a pas été très tendre à l'endroit du chanteur. Ce dernier faisait notamment une comparaison avec Céline Dion, qui ne refuse pas de chanter ses plus grands succès, pour plaire à son public.

Face à la critique, Stéphane a tenu à rectifier les faits, dans une publication sur ses réseaux sociaux. Il écrit :

« Je ne répondrai pas aux étiquettes qui m’ont été accolées dans un article qui a suivi mon récent passage sur un grand plateau de télé. D’autres se sont déjà portés à ma défense et je les en remercie.

Mais je tiens quand même à préciser ceci: Mon plus récent album solo « Point » et le spectacle qui en a découlé ont été créés, réfléchis et mis en scène avec un souci de cohérence et d’intégrité. Mais aussi et surtout dans un respect total du public qui paye sa place et se déplace pour venir me voir. Le respect de son intelligence, le croyant assez sensible et ouvert pour accepter le pari d’une proposition artistique différente.

Ça m’a pris beaucoup de courage et d’humilité pour plonger dans cette nouvelle incarnation musicale en solo, ne sachant pas si le public suivrait, et je suis souvent ému de constater qu’il m’accompagne encore dans cette aventure plus personnelle. »

Voyez la publication complète en bas de cet article.

L'auteur-compositeur-interprète, qui peut compter sur l'incroyable soutien de ses fans pour l'accompagner dans sa carrière solo, invite d'ailleurs les Québécois à venir voir son spectacle, afin de constater par eux-mêmes « la personne que je suis et où j’en suis rendu artistiquement. »

L'invitation est lancée!