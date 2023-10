Tout le monde en parle : Les téléspectateurs ont beaucoup de choses à dire sur cette invitée atypique

Pinkydoll a été très divertissante, mais il faut admettre qu'il ne s'agissait pas du tout du même genre d'entrevue qu'avec les politiciens Paul St-Pierre Plamondon et Pascal Paradis plus tôt en soirée, par exemple.

Elle dit gagner environ 7 000 $ par vidéo et a plus d'un million d'abonnés.

Est-ce que la présence de cette créatrice de contenu hors norme était légitime à Tout le monde en parle? On en envie de dire oui.

Nous sommes loin d'affirmer qu'elle ne s'est pas illustrée comme un ovni dans la messe dominicale de Guy A. Lepage, mais c'est rassurant d'une certaine façon que Tout le monde en parle présente autre chose, sorte de sa propre zone de confort.

Pinkydoll n'est pas l'invitée convenue que les téléspectateurs ont l'habitude de voir s'assoir sur les tabourets du studio A de Radio-Canada, mais elle représente un pan de notre culture contemporaine qu'il serait mal venu d'ignorer. Les stars des réseaux sociaux existent et elles font parler de plus en plus, alors pourquoi n'auraient-elles leur place à Tout le monde en parle?

Rappelons que les vedettes de la première mouture de Star Académie étaient présentes aussi dimanche. Stéphane Mercier (de Normétal), qui avait d'abord refusé de participer au spectacle des retrouvailles, a changé d'avis après l'annonce. Il a expliqué sa décision à Guy A. Lepage. Lisez le tout ici.