Tout le monde en parle : Guy A. Lepage partage une anecdote très personnelle avec un invité

Dimanche soir, Guy A. Lepage recevait l'auteur canado-américain John Irving à Tout le monde en parle.

À la fin de l'entrevue, l'animateur a partagé une anecdote très personnelle avec son invité.

« J'avais 20 ans et ma mère était une grande lectrice, alors, à 20 ans, elle me dit : "tu devrais lire ce livre-là". Quand on a 20 ans, la dernière chose qu'on veut dans la vie c'est lire les livres que notre mère nous suggère. Alors, j'ai mis le livre de côté. Quelques semaines plus tard, ma mère est décédée d'un anévrisme foudroyant devant moi. Elle est morte devant moi. Alors, j'ai pris le livre qu'elle m'avait proposé, c'était Le Monde selon Garp de John Irving. Ce soir, 44 ans plus tard, je boucle la boucle. Merci infiniment d'avoir été là. »

John Irving a, de concert avec la foule, applaudi chaudement les confidences de l'animateur.

Guy A. Lepage n'est pas le seul à avoir été ému par la visite du romancier sur le plateau. Janette Bertrand (qui, à presque 100 ans, est restée jusqu'à la fin du tournage!) a aussi fait une confession à l'auteur.

« J'ai lu tous vos livres et quand on m'a appelée pour participer à l'émission et qu'on m'a dit que vous seriez là, ma fille Dominique m'a appelée pour me dire : "veux-tu le toucher pour moi!" ». Elle a ajouté : « Elle m'a dit "embrasser", mais je n'ose pas ». Son souhait s'est, par contre, perdu dans les méandres de la traduction. Il faut dire que John Irving portait une oreillette reliée à une personne qui traduisait en simultané les questions de l'animateur et les commentaires des invités.

Ensuite, MC Gilles a remis le nouveau livre de M. Irving à Janette, qui compte plus de 1 000 pages. « J'aime les gros livres parce que c'est plus de plaisir », a-t-elle lancé, ce à quoi Guy A. a répliqué : « parce que la grosseur, c'est important. Janette l'a dit! ».

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs se sont dits emballés par cette entrevue avec cet homme généreux, fascinant et perspicace.

Les fantômes de l'Hotel Jerome, le 15e roman de John Irving, est disponible dès maintenant en librairies.

Rappelons que Janette Bertrand a offert, elle aussi, une superbe entrevue. Elle s'est même laissée surprendre par une émotion forte qui l'a frappée d'un coup. « Ce mot-là... Ouf, je viens d'avoir une [émotion] ». Plus de détails ici.