Une grande émotion envahit Janette Bertrand sur le plateau de Tout le monde en parle

Dimanche, Guy A. Lepage recevait la grande Janette Bertrand à Tout le monde en parle.

Il s'agissait de sa première apparition à la télé dans le cadre des célébrations de ses 100 ans.

Notons au passage que cette émission qui lui était consacrée sera diffusée spécialement le jour de son anniversaire.

En plus de plusieurs visites sur des plateaux de télé, Janette a droit à plusieurs honneurs, dont une installation vidéo documentaire Le siècle de Janette à la Place des Arts. Des extraits de cette exposition ont été présentés puis l'invitée s'est dite émue.

Ça me fait un peu pleurer.

« Le siècle, ce mot-là... Ouf, je viens d'avoir une [émotion] », ajoute-t-elle.

Lorsque l'animateur lui demande pourquoi elle est aussi ébranlée par ce mot, elle indique : « Je ne sais pas... c'est solennel. J'ai-tu vécu tout ça moi? J'ai-tu vécu tout ça? Jour après jour? Chagrin après chagrin? Joie après joie? J'ai dû! »

Janette Bertrand nous a aussi beaucoup touchés en expliquant pourquoi elle n'avait désormais plus peur de la mort.

« Janine Sutton m'avait dit : "tu vas voir à 90 ans, tu comprends bien des affaires". À 90 ans, l'autre décennie, c'est 100. Alors là, tu commences à penser : quand vais-je mourir, de quoi je vais mourir. Les maladies sautent sur toi. Les petits bobos, les gros. J'ai les yeux qui s'en vont. Je ne vous compte pas toutes mes maladies, on n'a pas une heure. Alors là, [...] tu comprends que ce n'est pas possible de vivre plus vieux que ça. »

Le nouvel objectif de Janette est de se rendre à 105 ans. On lui souhaite quelques autres belles années au cours desquelles les petits et les gros bobos l'épargneront le plus possible!