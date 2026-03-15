Guy A. Lepage dénonce la violence envers des invités de Tout le monde en parle

Pour lancer l'émission de ce dimanche 15 mars de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage est revenu sur la visite du groupe Angine de Poitrine sur son plateau la semaine dernière qui a engendré autant l'admiration que la colère sur les réseaux sociaux.

« Depuis dimanche dernier, l'extrait de leur perfo a été vu plus de 5 millions de fois sur nos réseaux sociaux, sans compter le presque million de téléspectateurs à la télé en direct.

On a pu lire des commentaires élogieux provenant de partout dans le monde, mais d'autres internautes ont détesté à un point tel qu'ils se sont exprimés parfois violemment contre la musique et l'accoutrement d'Angine de Poitrine. »

Tous les goûts musicaux sont dans la nature, mais selon moi, Angine de Poitrine ne fait pas partie du top 1000 des événements les plus scandaleux présentement sur notre planète.

« Et puisque la musique adoucit les moeurs, on va écouter un petit extrait d'Angine de Poitrine », a-t-il ajouté en lançant un extrait du groupe instrumental de Saguenay.

MC Gilles, coanimateur de la soirée, a indiqué que, même s'il n'était pas présent la semaine dernière, il s'est fait reprocher d'être « franc-maçon ». Guy A. lui a alors indiqué que le signe qu'il a fait en présence de Khn et Klek était plutôt celui des Illuminatis. Voir la photo du geste en question dans cet article.

Le coanimateur a profité de sa tribune pour saluer l'apport des radios et des médias indépendants dans le succès de groupes comme Angine de Poitrine. « Toi, par exemple, tu viens de CIBL, c'est là que t'as commencé. Moi, je viens de CHIS 94.3 à Québec, sur une radio universitaire », disait-il. « Écoutez les médias universitaires, les médias communautaires, les médias associatifs. Ces petites radios-là, ils travaillent pour nous autres. Ils nous font découvrir un paquet d'artistes de même. »

Tout le monde en parle est diffusé les dimanches soirs à 20 h sur ICI Télé.