Tout le monde en parle a bien rempli son mandat d'information avec cette entrevue

Ce dimanche, Tout le monde en parle a parfaitement rempli son mandat d'informer la population, en apportant des modifications à sa liste d'invités.

En effet, en marge de l'annonce du président américain d'imposer des tarifs douaniers au Canada et au Mexique, la production a choisi d'inviter à sa table les ministres Mélanie Joly et François-Philippe Champagne, qui travaillent actuellement à la riposte du Canada.

Ce faisant, la production a choisi de leur laisser beaucoup plus de temps d'antenne qu'à l'habitude, permettant aux deux intervenants d'aborder la question en long et en large. Dans une ère où la désinformation se fait trop présente, cet entretien sérieux et pertinent valait son pesant d'or pour les téléspectatrices et téléspectateurs inquiets.

En outre, au-delà de la partisanerie qui s'invite bien souvent dans les entrevues à teneur politique, les deux ministres ont affiché une certaine prestance dans une entrevue qui répondait à plusieurs questions que les Québécois se posent.

Les commentaires ont abondé sur les réseaux sociaux après ces 45 minutes informatives sur les mesures stratégiques qui sont et seront prises par le Canada pour endiguer les effets de cette guerre commerciale initiée par Donald Trump.

« Merci Mme Joly et M. Champagne, vous êtes rassurants et inspirants! On achète local et on se tient debout!!🇨🇦💪 »

« Merci Guy A pour nos 2 ministres Joly et Champagne, car ils ont été claires, et surtout ils nous motivent à acheter local, québécois, et canadiens. Tout changement de nos habitudes n'est pas facile à faire, mais avec la détermination des canadiens, on va y arriver c'est sûre et certain.Vive les canadiens! »

« Très bonne interview avec Mme Joly et M. Champagne. Comme mentionné, les Canadien(ne)s doivent se serrer les coudes et se tenir debout. Chapeau! »

« Oui , je boycotte , bravo Mme Joly et M. Champagne, on se tient debout ! Continuez votre excellent travail ! »

« Certainement!! J’ai commencé dès ce matin en faisant mon épicerie!! Très bonne entrevue avec Mme Joly et M. Champagne!! Malgré les incertitudes et les inquiétudes que nous traversons, ils ont réussi à nous apaiser et nous redonner espoir. »

Cette entrevue, bien menée par Guy A. Lepage, aura notamment permis de fortifier l'envie des Québécois d'investir localement, plus que jamais.

Tout le monde en parle se poursuit les dimanches à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada.