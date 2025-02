Changement de dernière minute à Tout le monde en parle

Vendredi dernier, l'identité des invités de Tout le monde en parle pour ce dimanche 2 février a été révélée sur les réseaux sociaux. Voyez-la ici.

À quelques heures de la diffusion de l'émission, on constate que la liste a été révisée.

En effet, Sasha Luccioni, chercheuse en éthique de l’intelligence artificielle, ne figure plus parmi les convives de la soirée.

Celle-ci a été remplacée par Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada. Comme le sujet de l'heure est évidemment la hausse des taxes douanières américaines, on peut s'imaginer que Tout le monde en parle a décidé d'y consacrer un segment complet.

Parions que ce ne sera que partie remise pour Sasha Luccioni, dont le sujet est aussi fort d'actualité.

Notons que le ministre Jean-François Roberge, le comédien Pier-Luc Funk, le danseur et chorégraphe Guillaume Côté et la survivante et coprésidente du Fonds de la purge LGBT Martine Roy seront aussi dans le studio A dimanche soir.

MC Gilles sera le coanimateur de cette soirée, qui risque de ne pas être la plus gaie...