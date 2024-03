Touchante Carmen Sylvestre

STAT nous offre parfois, au détour d'une intrigue épisodique, un personnage qui vient nous bouleverser. C'est le cas depuis la semaine dernière, avec le personnage de Gisèle Michaud, cette dame admise à l'hôpital Saint-Vincent après avoir fait une chute. Par le biais de cette intrigue poignante, l'autrice Marie-Andrée Labbé aborde avec sensibilité et beauté la thématique de l'aide médicale à mourir, tellement d'actualité en ce moment.

Dans la peau de cette femme attendrissante, dont la condition se détériore en raison d'un diagnostic d'Alzheimer et de SLA, on retrouve la comédienne Carmen Sylvestre, qui s'avère offrir ici une performance particulièrement marquante.

On associe davantage madame Sylvestre à la comédie qu'au drame, même si sa généreuse feuille de route l'a amenée à toucher à tout. On se souvient particulièrement d'elle dans Les détestables, une émission de caméra cachée dans laquelle neuf personnes âgées étaient les personnages principaux. Dans ce contexte, la comédienne excellait à nous faire rigoler.

Plus récemment, nous avons eu l'occasion de la voir débarquer dans le décor de la deuxième saison de LOL : Qui rira le dernier? sur Prime Vidéo, alors qu'elle tentait de faire craquer les finalistes qui devaient absolument réfréner leurs envies de rire. Redoutable improvisatrice, Carmen Sylvestre a bien failli faire pouffer la gagnante de la saison, Rosalie Vaillancourt, qui la fuyait comme la peste.

C'est toutefois dans STAT que Carmen Sylvestre s'impose comme une magnifique comédienne dramatique. Son jeu, tout en nuances, nous a donné l'occasion de verser quelques larmes, comme ce fut aussi le cas pour la docteure Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), ce jeudi, qui a enfin compris à qui elle avait affaire.

Il faut dire que le texte qu'on avait mis dans la bouche de Gisèle Michaud était particulièrement bien ficelé, nous donnant toutes les émotions nécessaires.

Vous savez madame, j'ai eu une belle vie. J'en ai eu du fun, du vrai fun. Savez-vous c'est quoi d'avoir du vrai fun?

Main dans la main, la médecin et la patiente se sont comprises et appréciées. Nombre de téléspectatrices et téléspectateurs, qui ont dû composer avec la mort d'un proche, ont dû être émus dans leurs salons. Nous en sommes...

Ce faisant, on s'imagine que l'autrice nous conduira jusqu'à la mort touchante de cette femme, qui devrait pouvoir recevoir l'aide médicale à mourir, comme elle le souhaite. Nous préparons déjà notre boîte de mouchoirs.

Nous en profitons pour remercier Carmen Sylvestre pour les émotions qu'elle nous fait vivre depuis quelques jours. Nous lui souhaitons d'autres rôles aussi lumineux!

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur ICI Télé.