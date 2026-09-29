Thomas Ngijol, un artiste en colère?

Lors du quatrième épisode de la saison 3 de Serge à Paris, l'animateur Serge Denoncourt a rencontré l'acteur, humoriste et réalisateur Thomas Ngijol, que nous avons eu le bonheur de découvrir ici au Québec grâce à son interprétation de Mortimer Vaillant dans la série Empathie. L'acteur qui est né à Paris, mais qui a grandi à Maisons-Alfort en banlieue sud-est de Paris, lui a donné rendez-vous au Café de l'Industrie, un lieu important pour lui, puisque c'est à cet endroit qu'il a écrit son premier spectacle. « J'aime beaucoup Paris, j'y ai vécu extrêmement longtemps, mais je n'ai pas la mentalité des Parisiens. » Celui qui est d'origine camerounaise (Afrique centrale) a avoué être très attaché à ses racines. « Je le suis encore plus depuis que je suis papa, en fait. C'est un héritage culturel que je n'ai pas envie de laisser en route et c'est vrai qu'à travers mon art, mon métier, que ce soit en fiction ou sur scène, j'essaie toujours d'injecter cette part de moi. »

À aucun moment durant l'entrevue, Serge n'a mis de gants blancs pour s'adresser à son invité. Celui-ci n'a d'ailleurs aucunement sourcillé quand l'animateur a souligné qu'il le sentait en colère. « Je suis l'enfant d'une mère calme et d'un père en colère. Ce sont des enfants de la guerre de l'Indépendance du Cameroun. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu pour élever mes frères et moi. Donc, j'ai hérité de tout ça, mais ça ne veut pas dire que je nourris cette colère. Avec mon film Indomptables, cette colère était très présente en moi et il était temps que je la sorte. »

Quand ils ont discuté ensuite du « Grand remplacement », une théorie complotiste d'extrême droite selon laquelle l'immigration entraînerait un remplacement progressif de la population dite « de souche » en Europe, là aussi, Thomas n'a pas mâché ses mots. « On parle de moi, de mes enfants. Ça n'a pas de sens, en fait. Il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être. On peut en discuter, mais je ne vais pas débattre. »

Je suis devenu un lion. C'est-à-dire que, quand tu t'attaques au bien-être des miens, du coup, je n'ai plus envie d'être drôle, je n'ai plus envie d'être subtil.

L'acteur a confié que quand il était petit, il croyait que ça irait mieux plus grand, ce qui au final, n'est pas du tout le cas. « C'est peut-être même pire. Les pauvres, ils vont avoir les mêmes questionnements. Je pratique l'humour, j'adore l'humour et je continuerai à le pratiquer, mais je me dis qu'il y a un endroit ou peut-être on va arrêter d'être drôle. » Quand Serge lui a ensuite demandé si cette colère était devenue son moteur de création, il a approuvé sans réserve.

Je l'assume. Je suis cette personne qui un jour va être ultra lumineuse et l'autre, sombre.

Bref, nous avons grandement apprécié cette rencontre qui nous a permis de découvrir l'artiste plus profondément. L'animateur partage le même point de vue et il ne s'est pas caché pour le dire en fin d'émission.

Pour la visualiser dans son intégralité, vous pouvez y avoir accès par la plateforme de TV5 +.