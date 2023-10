The Traitors Canada : Karine Vanasse est parfaite dans son rôle de riche mondaine montérégienne

S'il faudra attendre jusqu'à l'hiver prochain pour découvrir la version québécoise de la compétition Les traitres, la mouture canadienne-anglaise est déjà débarquée sur CTV depuis une semaine.

Ainsi, deux émissions ont été présentées aux téléspectateurs, qui ont pu découvrir une Karine Vanasse complètement dans son élément. Si elle n'avait jamais animé à proprement parler, elle relève le défi avec beaucoup de panache.

Le format des Traitres propose une dimension fictive en plus de l'aspect téléréalité. L'animatrice se présente donc comme la maîtresse de maison, l'hôte des 20 joueurs qui tenteront de déceler qui sont les traitres dans le groupe. Majestueuse, elle guide ses invités dans une série de défis qui permettront de faire grimper la cagnotte jusqu'à 100 000 $. Elle mène le jeu avec caractère, n'hésitant pas à invectiver les perdants et encenser les parjures.

Si certains la trouveront froide, trop investie dans son persona, précisons qu'Alan Cumming chez les Américains le joue encore plus gros qu'elle. Karine Vanasse a certainement su trouver le bon ton, entre bienveillance et antipathie. Nous adorons son attitude un peu arrogante de riche héritière de Mont-Saint-Hilaire.

Nous nous sommes récemment entretenus avec Karine Vanasse sur ce nouveau rôle, inattendu dans son parcours. Lisez le tout ici.

Notons qu'au Canada anglais, il y a huit candidats déjà connus du public. Ceux-ci ont participé à d'autres téléréalités par le passé, comme Survivor, Big Brother Canada ou encore Drag Race Canada. Comme certains d'entre eux ont même gagné la précédente émission à laquelle ils ont participé, ils deviennent des cibles de choix pour les Traitres, et même pour les Fidèles, qui les voient comme des manipulateurs hors pair. Chez nous, ce ne sera que des quidams qui participeront à la première saison, mais on peut s'imaginer que des visages connus se grefferont à la distribution des prochaines années.

Le premier défi de la version canadienne se déroulait dans une mine à ciel ouvert. Les joueurs devaient trouver des câbles survolteurs, les brancher ensemble, jusqu'à un détonateur, puis faire exploser (l'explosion n'est que pour le spectacle, pas de panique) le roc pour récolter leurs piécettes d'or. C'était plutôt spectaculaire! Puis, la semaine suivante, les Traitres et les Fidèles ont dû exécuter un défi classique du format qui implique qu'une poignée d'entre eux se font enterrer vivants. Ils sont piégés sous la terre jusqu'à ce que leurs consœurs et confrères les retrouvent.

Pas de doute, The Traitors Canada commence en force! Le paysage québécois se prête admirablement bien au contexte de l'émission. La production a visiblement fait un travail de repérage exceptionnel pour donner une contenance aux missions. Et de dire du Manoir Rouville-Campbell qui convient parfaitement à l'univers « meurtre et mystère » du format.

Découvrez les règles du jeu et des photos du plateau ici.

The Traitors Canada est diffusé les lundis soirs à 22 h sur les ondes de CTV.