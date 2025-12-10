Télé-Québec et Radio-Canada rendent hommage à Béatrice Picard avec une programmation spéciale

Ce mardi, on nous annonçait la triste nouvelle du décès de la comédienne Béatrice Picard, qui aura marqué le Québec avec ses nombreux projets artistiques. Pour lui rendre hommage, certains diffuseurs offriront une programmation spéciale.

C'est le cas de Télé-Québec qui présentera l'entrevue Avant de partir, menée par l'animatrice Danielle Ouimet. Il s'agit d'un entretien exclusif et inédit qui aura offert l’occasion à cette personnalité marquante de la société québécoise de se raconter, sachant que ce qu’elle dévoilait ne serait rendu public qu’après son décès. Avant de partir avec Béatrice Picard est disponible dès aujourd'hui à midi sur l’appli Télé-Québec et sur video.telequebec.tv et sera diffusé le lundi 15 décembre 20 h à Télé-Québec.

Pour cet échange sur les moments forts de sa vie professionnelle et personnelle, Danielle Ouimet a rencontré Béatrice Picard en toute intimité. Dans cette conversation enregistrée en avril 2024, elle réfléchit à son parcours et à ses réalisations, elle parle de son legs à la société et elle émet ses souhaits pour l’avenir.

Voyez un extrait émouvant ci-dessous.

De son côté, Radio-Canada rendra aussi hommage à cette grande dame, en rediffusant le documentaire Les petits bonheurs de Béatrice. Cette rencontre intimiste avec André Robitaille lui a donné l’occasion de se dévoiler davantage et de nous faire découvrir une femme attachante et toujours jeune de cœur. Le documentaire sera présenté le vendredi 12 décembre à 19 h sur ICI TÉLÉ et à 22 h sur ICI ARTV, et disponible dès maintenant sur ICI TOU.TV.

L'actrice Béatrice Picard fait partie de notre paysage depuis les débuts de notre télé. Âgée de 92 ans, elle se confiait comme jamais auparavant dans un entretien captivant avec André Robitaille. Femme vive, énergique et enjouée, Béatrice Picard ne s'est jamais octroyé aucune pause ni aucun répit, jusqu’à en tomber sur scène… pour toujours mieux se relever! Or, sous cette façade de femme disciplinée, cache-t-elle quelques secrets, quelques douleurs? Malgré les hauts et les bas, Béatrice n’a jamais étalé ses états d’âme en public. Timide de nature, rebelle de cœur, même ses camarades les plus intimes en ont su bien peu sur sa vie privée.

Voilà deux belles occasions de la redécouvrir, avec tendresse et admiration, et de renouer avec sa joie de vivre contagieuse.