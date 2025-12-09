Béatrice Picard n'est plus

La grande comédienne Béatrice Picard est décédée ce mardi, à l'âge vénérable de 96 ans.

Selon le 7 jours, celle-ci serait décédée dans son sommeil.

Il y a quelques mois, elle donnait de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, ainsi : « Il y a un moment que je ne vous ai pas donné de mes nouvelles. Le rythme est un peu plus lent qu’autrefois, et certains jours demandent plus de patience... Mais ça va, et surtout, ça continue. Je prends chaque journée comme elle vient. Je marche vers mes 97 ans ».

Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et tous ceux et celles qui l'ont côtoyée au fil de sa longue et fructueuse carrière devant les caméras et sur scène.

Cette grande dame s'est illustrée autant au cinéma, à la télévision, au théâtre, qu'à la radio ou en doublage.

À la télévision, on repense notamment à ses performances dans les séries Cré Basile, Quelle famille!, Symphorien, Grand papa, Du tac au tac, Les Brillant, L’amour avec un grand A, Un gars, une fille, Virginie, Unité 9, Les jeunes loups et, plus récemment, District 31.

Au grand écran, elle a marqué l'imaginaire dans plusieurs films tels que Ma tante Aline, Idole instantanée, Le survenant, Le neg’, L’initiation, Ave Maria, Il était une fois dans l’Est, Le sourd dans la ville et, en 2015, dans Le scaphandrier.

Sa voix restera à jamais gravée dans nos mémoires, puisqu'elle a donné le ton au personnage de Marge Simpson pendant de nombreuses années dans la version québécoise de Les Simpson.

On se souviendra d'elle comme d'une femme vive et amusante, qui avait un amour infini pour son métier. Elle va nous manquer!