Tammy revient sur ce moment qui a déconcerté les fans de Big Brother Célébrités

S'il y a un moment où les fans de Big Brother Célébrités ont éprouvé un malaise en ce début de saison, c'est bien lorsque Tammy a demandé aux patrons de rappeler les raisons de leur décision de la mettre en danger.

Comme Fred au Confessionnal, le Québec a déclamé dans son salon : « Ou! ou! Tammy, non! » Nous avons donc eu envie de discuter de la situation avec la principale intéressée.

« Moi, j'ai trouvé ça bien », dit-elle après s'être revue ce jour-là dans l'émission de mardi. « Je comprends que les gens font : "Ce n'est pas comme ça qu'on joue à Big Brother". Les champions nous disaient beaucoup ça : "il faut jouer comme ça. Il faut faire ça". »

Moi, c'est sûr que plus tu me dis comment il faut jouer, moins j'ai le goût de jouer comme ça.

Elle ajoute : « L'idée, quand j'ai fait ça, c'était d'enlever la chaleur sur les deux patrons. C'était de mettre la chaleur dans toute la maison. Comme ça, je m'assurais un peu qu'avec les patrons, je faisais un premier pas vers : "Je le sais que vous avez pris une décision qui n'est pas nécessairement celle que vous souhaitiez complètement. Vous avez écouté la maison". C'était pour préserver des liens avec eux. »

« Aussi », enchaîne-t-elle, « j'avais choisi de ne pas être une joueuse garde-robe de Big Brother, une "floater", j'avais envie de nommer les choses, de rester moi-même. C'est pour ça que je ne le regrette pas. »

Est-ce que son émotivité aura eu raison de sa place dans le jeu? « Mon émotivité m'a assurément nui », dit-elle. « Oui, je pense qu'il faut rester un peu plus de glace, mais j'étais ce type de joueur-là. Si tu regardes dans les Big Brothers du passé, c'est avantageux pour des gens de garder des joueurs comme moi. C'est-à-dire que j'attire l'attention, la chaleur se retrouve souvent sur moi et pendant ce temps-là, on les épargne. Dans une alliance, ça ne te prend pas juste des floater. Ça te prend du monde qui va au-devant et qui n'a pas peur de se salir les mains. »

Nous ne pourrions être davantage d'accord avec elle. Par contre, Stéphanie jouait un peu ce rôle pour les Champions. « Elle sert de bouclier à tous les champions. [...] Si elle est encore là, ça fait que Danick et Jean-Thomas se partagent à trois le titre de gagnant de saison plutôt qu'à deux seulement. Et, plus que ça, quand Stéphanie est là, tu as plus de chances d'éliminer une championne plutôt qu'une Fred qui n'a pas gagné, qu'une Liliane qui n'a pas gagné, ou qu'une Coco, qu'un Martin ou qu'un François. »

Sous cet angle, on comprend mieux la réflexion des Champions, même si nous aurions aimé voir l'émotive et si attachante Tammy rester dans la course.

Rappelons qu'avant de quitter, Tammy avait trouvé des indices secrets et que nous n'avons pas vu cela dans les émissions. Elle nous en parle ici.