Big Brother Célébrités : Tammy répond à un questionnement des téléspectateurs

Tammy Verge a quitté la maison de Big Brother Célébrités ce week-end, après une défaite de 7 contre 5 face à Stéphanie.

Parmi les choses qui ont titillé les téléspectateurs dimanche soir : la raison pour laquelle la comédienne n'a pas appuyé sur le bouton du cryptex et peut-être avoir la chance de se sauver de sa fâcheuse position.

La joueuse nous explique pourquoi elle a pris la décision de ne pas appuyer.

« La maison est faite avec un faux mur de briques. Et il y a des briques qui ressortent pour créer comme un genre de joli relief. Mais certaines de ces briques-là étaient, en fait, fixées avec des velcros. Il y avait quatre briques comme ça que j'avais en main avec François. Et, derrière une des briques, on croyait voir les lettres M-I. Donc, quand est apparu l'indice "nuit", moi, j'avais l'impression que l'indice complet, c'était "M-I-nuit". Alors moi, j'attendais un autre chiffre, genre minuit 32, minuit 48, minuit 12. J'avais l'impression que ce n'était qu'une partie d'un plus grand indice. »

Nous ne savons toujours pas à quoi servent ces fameuses fausses briques, mais comme la production a caché plusieurs indices dans la maison, il ne serait pas étonnant que celles-ci soient les pièces d'un futur puzzle.

Tammy a remis les fameuses briques dans le casier de François en quittant. « Avoir su qu'il ne voterait pas pour moi, je l'aurais mis dans le casier de quelqu'un d'autre par contre », dit-elle.

Celle-ci a été surprise de ne pas recevoir l'appui de l'entrepreneur : « François, j'avais l'impression qu'il était de mon bord. On avait travaillé ensemble dès le début au challenge du patron. Ça avait bien été. On a vécu une genre de solidarité quand on a été les deux mis sur le bloc. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais quand je le regarde dans les émissions, je fais : "non, non, non. OK, il n'était pas sur la même longueur d'onde". »

Tammy reste avec un questionnement : pourquoi Simon a choisi de l'éliminer? Elle restera à l'affut au cours des prochains jours afin d'obtenir des réponses.

Les quotidiennes de Big Brother Célébrités sont présentés du lundi au jeudi à 19 h 30.