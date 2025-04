Survivor Québec : Voici la théorie de Kathrine quant à l'identité de la gagnante de la 3e saison

Bien des joueurs de la troisième saison de Survivor Québec croient qu'une femme empochera la victoire cette année. Kathrine, qui a été éliminée du jeu en raison d'un accident lors d'une épreuve, le croit également.

Voici sa théorie : « Moi, je n'ai pas le choix d'y aller avec ma plus grande rivale : Geneviève. Je pense vraiment qu'il y a une aura autour d'elle. Elle est super talentueuse. Elle a réussi à passer par-dessus plein d'affaires dès le départ. Elle est bonne en casse-tête. Elle a menti au sujet de l'avantage et elle est encore là. »

Elle ajoute : « Elle a un tattoo d'un flambeau sur sa jambe. C'est clair que c'est une grande fan. Pourtant, on la laisse aller. Pour moi, c'est vraiment ma championne. Je me range derrière elle. "Gen for the win", comme on dit. "Geneviève pour la victoire". J'aimerais ça aussi parce qu'elle me donnerait raison de l'avoir soulevé dès le départ. »

Il est encore tôt dans l'aventure pour se prononcer, mais il est vrai que Geneviève a su se sortir de plusieurs situations depuis le début. Elle a le potentiel de se rendre jusqu'à la fin.

Notons que Geneviève est designer de présentation. Elle est décrite comme « la geek par excellence ». Elle pratique le cosplay et s'est qualifiée comme représentante canadienne pour compétitionner au World Cosplay Summit au Japon. En plus du flambeau sur sa jambe, elle a aussi l’expression mythique de Jeff Probst (NDLR : animateur de Survivor aux États-Unis), « DIG DEEP », tatouée sur le bras.

Notons que, en entrevue avec nous, Kathrine nous a aussi parlé des séquelles à son oeil gauche, suite à son accident, qui pourrait être permanentes. Lisez le tout ici.