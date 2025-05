Survivor Québec : Un détail irrite profondément les fans de l'émission

Rien ne va plus dans la tribu Nanalo de Survivor Québec! En effet, alors que les participants encore dans l'aventure usent de stratégie pour tenter de se rendre le plus loin dans le jeu, l'étau se resserre sur eux, à mesure que la finale diffusée le 15 juin prochain approche, qui sera le point culminant d'une quarantaine de jours en plein coeur des Philippines.

Par ailleurs, si certaines entorses aux règles du jeu par la production auront fait sourciller plusieurs fans de l'émission cette saison, déstabilisant tant les amateurs de l'émission que les joueurs eux-mêmes, engendrant certaines critiques. Rien n'est toutefois comparable au profond agacement du public envers une pratique devenue monnaie courante lors des récents conseils de tribu, soit les discussions pré-vote en sous-groupes.

Beaucoup reprochent effectivement à la production de ne pas empêcher les participants et de chuchoter entre eux en sous-groupes pendant les séances de délibération animées par Patrice Bélanger, créant plus souvent qu'autrement des remous. Sur les réseaux sociaux, les commentaires abondent grandement en ce sens :

« Je ne sais pas si le sujet a été abordé avant, mais je trouve que cette année y'a tellement de discussion au conseil qu'on entend plus Patrice parler. On dirait qu'ils attendent ce moment pour leur décision Me semble que c'était moins pire les autres années. »

« Vraiment un gros manque de respect! Ça devrait être interdit! »

« Pour ma part les conversations en sous groupe sont vraiment désagréables pour nous. Peut-être serait interessant pour l’an prochain de revoir cette formule. Pas parce que cela se fait aux USA que c’est une bonne idée et surtout pas un bon spectacle. »





Le fait est que, aussi déplaisante soit-elle pour certains, rien n'interdit cette pratique dans les règlements du jeu. Nous sommes même d'avis que de voir les joueurs chuchoter entre eux et se déplacer pendant le conseil, tout juste avant le vote d'élimination, contribue à rendre l'atmosphère encore plus tendue et remplie de suspense, ce qui est excellent pour une téléréalité.

Le conseil de la soirée, qui aura débouché sur l'éviction de Florence et André, aura été l'issue d'une après-midi chaotique. « Une des pires après-midis de ma vie » aura révélé Marilou. Chose certaine, l'intensité était à son paroxysme et tout indique que la suite du jeu le sera également!

Survivor Québec est diffusé du lundi au jeudi à 19 h, puis le dimanche à 20 h, sur Noovo.