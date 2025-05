Trop de twists à Survivor Québec?

Après une semaine haute en intensité, au coeur d'une saison où un revirement n'attend pas l'autre, les candidats encore dans la course n'était pas au bout de leurs peines, tandis que Patrice Bélanger leur réservait une surprise de taille, ce dimanche à Survivor Québec.

Les deux tribus étaient invitées à réaliser le défi, chacune de leur côté. Deux immunités individuelles étaient remises, l'une à Ugat et l'autre à Malaki, permettant à deux joueurs d'éviter l'élimination lors du premier conseil de tribu commun... du moins, c'est ce qu'on croyait! En effet, peu de temps après leur arrivée au conseil, les candidats ont de nouveau été déstabilisés, alors que Patrice a annoncé que les deux gagnantes de l'épreuve d'immunité, Geneviève et Miriam, devaient se battre en duel. La gagnante du défi remporterait une immunité collective, préservant sa tribu du vote.

Grâce à la performance de Geneviève, qui est vue par certains comme la grande gagnante cette saison, c'est la tribu Malaki qui a été sauvée du vote d'élimination. Il faut dire que des revirements, cette saison, il y en a au quart de tour! Au cours des dernières semaines, nous avons entre autres pu voir apparaître une 3e tribu, un second remaniement des troupes et maintes entorses au jeu original. Un détail qui irrite plusieurs téléspectateurs, qui préfèrent quand la production intervient moins dans le jeu.

« Les épreuves individuelles devraient se jouer lors de la réunification. Trop de twist cette saison ci. Ça brise le jeu »

« Trop twist là laisse la game jouer »





William a bien résumé la question en déclarant : « Je suis tanné! » De notre côté, on partage l'avis de plusieurs autres fans de l'émission, qui affirment que les multiples twists ajoutent du piquant aux épisodes et contribuent à déstabiliser les joueurs. Il en résulte une saison imprévisible, qui ne manque pas de nous plaire! Et gageons que les twists ne manqueront pas d'ici la fin de cette saison épique...

On ne manque pas les quotidiennes diffusées du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Noovo.