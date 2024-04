Les fans de Survivor Québec ont remarqué qu'André, le retraité de 65 ans de la tribu Bayani, apparaissait dans une autre téléréalité.

En effet, il fait partie de la première émission de la saison de Tout pour vendre, une émission dans laquelle Mélissa Bédard, l’équipe de DuProprio et la designer Jacinthe Leroux accompagnent des propriétaires désirant vendre leur maison.

La série a été présentée l'automne dernier sur les ondes de Canal vie et est rediffusée ce printemps à Noovo.

Avec sa conjointe Kim, André a mis sa maison dans Saint-Augustin, à Mirabel, sur le marché. Il a d'ailleurs obtenu un très bon prix pour cette somptueuse propriété.

Déjà, dans l'émission réno-déco, on pouvait constater son côté taquin et roger-bontemps d'André. Il indique d'abord que Kim est la femme de sa fille. « Et moi, j'étais un célibataire... », dit-il avant que Mélissa Bédard lui suggère : « Endurci ». Il réplique alors : « Pas mal souvent dur », ce qui a fait éclater de rire l'animatrice et l'équipe technique.

Mentionnons au passage qu'on avait pu reconnaître un autre visage connu dans Tout pour vendre l'an passé. Un candidat de Si on s'aimait était aussi apparu dans l'émission de Canal vie. Plus de détails ici.