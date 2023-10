Avez-vous reconnu Sam de Si on s'aimait dans cette autre émission diffusée récemment?

Après avoir réalisé que nous avions déjà vu Sylvain de Si on s'aimait dans une autre émission (tous les détails ici), voilà que des internautes nous font remarquer que Sam n'en est pas à sa première apparition à la télévision non plus.

En effet, le jeune célibataire a récemment visité une maison dans l'émission Tout pour vendre de Mélissa Bédard.

Voyez une image au bas de l'article.

La coïncidence est si étonnante que les téléspectateurs se demandent si le tout est « arrangé ».

Dans le cas qui nous intéresse ici, il serait bien surprenant que Canal vie et TVA s'échangent de plein gré leurs participants de téléréalité. Par contre, que Sam participe à plusieurs productions, en tant que figurants ou autre, n'est pas impossible. Ce ne serait pas le premier ni le dernier. Les exemples sont nombreux.

Dans Si on s'aimait, Sam est en relation avec Mélody. Ce dernier semble éprouver davantage de sentiments pour elle que l'inverse. Nous avons bien hâte de voir comment le tout évoluera.

Rappelons que nous apprenions aussi cette semaine que Frédérique avait un père célèbre. Tous les détails ici.