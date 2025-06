Survivor Québec : Marilou révèle la vérité sur sa relation avec William

Ce dimanche à Survivor Québec, les joueurs devaient affronter l'épreuve la plus redoutée à chacune des saisons de la populaire téléréalité. En effet, ceux-ci devaient rester le plus longtemps possible dans une cage qui s'immergeait peu à peu dans l'eau. Après plusieurs minutes particulièrement éreintantes, c'est finalement Rayane qui a remporté l'immunité.

S'en est suivi un après-midi sous haute tension, tandis que les alliances s'entredéchiraient en tentant de déterminer le prochain joueur à évincer. Le conseil de tribu aura donné lieu à l'élimination de Marilou, une joueuse pourtant pressentie par plusieurs pour remporter le jeu.

De passage à Survivor Québec en prolongation, celle-ci s'est d'abord expliquée sur ses intentions en cours de jeu, expliquant ses bons et ses moins bons coups. Puis, l'animateur Benoît Gagnon a questionné Marilou sur la véritable histoire entourant sa relation avec William, qu'elle connaissait avant d'entrer dans le jeu.

Même si ce dernier a nié à plusieurs reprises au cours de l'aventure connaître Marilou, la joueuse de 31 ans explique :

« Là, c'est vraiment des gros scoops. On s'est parlé sur Tinder, une application de rencontre, en 2008 je pense. Ça fait vraiment longtemps. On ne se connaît pas personnellement, mais à l'époque, je pense qu'il étudiait en technique policière. Moi, j'avais ça dans ma tête qu'il était possiblement policier à ce jour. À la ronde 1 des auditions, on s'est croisé puis on s'est comme reconnu, mais on ne savait pas trop d'où est ce qu'on se connaissait. Il m'a écrit, suite à la première ronde des auditions. Vas pas me dire que tu ne t'es pas souvenu de moi!

Il m'a dit : "En tout cas, si on est pris tous les deux, je vais t'éliminer en premier, parce que t'es pas venue souper avec moi en 2015! En blague, évidemment. [...] Ce n'est pas vrai qu'il ne m'a pas reconnu, il savait très bien j'étais qui. »

Il ne reste que 6 joueurs et très peu d'épisodes avant la grande finale de la 3e saison de Survivor Québec, qui couronnera le gagnant ou la gagnante le 15 juin prochain. Rappelons que le joueur favori du public sera dévoilé le 8 juin prochain, dans le cadre d'un épisode de Survivor Québec en prolongation. Vous pouvez voter en cliquant ici.

